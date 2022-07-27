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    IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

    IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

    Uluslararası Para Fonu, küresel ekonominin notunu düşürürken, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4’e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e çıkardı.
    • 27.07.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:36
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    Uluslararası Para Fonu (IMF), dün Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyerek yayınladı. Küresel ekonominin büyüme beklentilerini düşürmüş ve enflasyon beklentilerini ise yükseltmişti.

    Türkiye'nin büyüme notu yükseltildi

    IMF, küresel ekonomiye dair büyüme tahminlerini düşürürken; Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4’e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltti.

    Türkiye'nin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5

    IMF'nin güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak belirlendi.

    IMF'nin nisan ayında yayınladığı tahminlerinde, Türk ekonomisinin 2022'de yüzde 2,7 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

    IMF

    Küresel ekonomi tahmini düştü

    Küresel ekonomik büyüme tahminlerinde ise düşüşe gidilen raporda, küresel ekonominin bu yıl 3,2, gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi.

    IMF, nisan ayında yayınladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etmişti.

    IMF

    Çin'deki ekonomik yavaşlama ve Ukrayna'daki savaş ekonomi için olumsuz

    AA'nın haberine göre, raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin, salgın nedeniyle zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu belirtildi.

    İMF'nin son yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü Büyüme Tahminleri:

    IMF


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