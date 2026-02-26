İngiliz Perakende Devi Ocado, 1.000 kişiyi işten çıkaracak

Ocado, yeniden yapılandırmaya gideceklerini söyleyerek, işçi çıkaracaklarının sinyalini verdi.

İngiltere merkezli çevrim içi market ve lojistik teknoloji çözümleri sunan perakende şirketi Ocado, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını açıklayarak ticari, destek ve AR-GE operasyonlarını yeniden yapılandıracağını ve bu yapılandırma sonucunda "önemli miktarda pozisyona" ihtiyaç kalmayacağını duyurdu.

1.000 ÇALIŞAN İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 5'İNE DENK GELİYOR

Yeniden yapılandırmayla maliyetlerini yaklaşık 150 milyon sterlin düşürmeyi planlayan Ocado, iş gücünün yüzde 5'ine karşılık gelen 1000 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Söz konusu işten çıkarmaların çoğunun, Londra'nın kuzeyinde yer alan Hatfield'deki genel merkezdeki çalışanları etkileyeceği tahmin ediliyor.

"DAHA DÜŞÜK YAPISAL MALİYET TABANI OLUŞTURMAYA ÇALIŞILIYOR"

Ocado Üst Yöneticisi Tim Steiner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son yıllarda daha düşük yapısal maliyet tabanı oluşturmaya çalıştıklarını ve bu kapsamda bazı değişikliklere gittiklerini belirterek, "Ne yazık ki bu değişiklikler nedeniyle birçok pozisyona artık ihtiyaç duyulmayacak." ifadesini kullandı.