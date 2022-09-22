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    İngiltere Merkez Bankası, faizi yüzde 2,25'e çıkardı

    Banka, faiz oranında 0,5 puanlık artışa gitti. Kararla, enflasyonun kalıcı olmasının önüne geçilmek istendiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:21
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    İngiltere Merkez Bankası, faizi yüzde 2,25'e çıkardı

    Küresel enflasyonun arttığı bir dönemde İngiltere'nin faiz kararı belli oldu.

    İngiltere Merkez Bankası (BoE), hayat pahalılığıyla mücadele etmek amacıyla faiz oranını artırdı.

    0,5 puanlık artış

    Bu doğrultuda BoE, faiz oranını 0,5 puan artırarak yüzde 2,25'e yükseltti.

    Guardian'ın haberine göre, söz konusu karar, art arda yedinci artış olarak kayıtlara geçti, ancak birçok yatırımcının beklediğinden daha az oranda gerçekleşti.

    "Enflasyonun kalıcılığını önlemeye çalışıyor"

    Haberde, "Bugünkü faiz artışı, BoE'nin ekonomiye ilişkin endişelere rağmen, enflasyonun kalıcı olarak yerleşik hale gelmesini önlemeye çalıştığını gösteriyor." denildi.

    2008'den beri en yüksek seviye

    İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası komitesinin kararı, faiz oranını 2008'den bu yana en yüksek seviyesine taşıdı.

    İngiltere Merkez Bankası, faizi yüzde 2,25 e çıkardı #1


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