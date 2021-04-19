İngiltere, yeni dijital para birimi için harekete geçti

Londra yönetimi, merkez bankası dijital para birimi konusunda çalışma başlattı.

Ülkelerin dijital paraları konuşmaya başladığı bir dönemde İngiltere kolları sıvadı.

İngiltere Finans Bakanı Rishi Sunak, İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) dijital para birimiyle ilgili çalışma yapmasını istedi.

DİJİTAL PARA HAMLESİ

BoE destekli dijital sterlin sürümünün, potansiyel olarak işletmelerin ve tüketicilerin doğrudan banka nezdinde hesap tutmasını sağlayacağı belirtildi.

Sunak, finans sektörü konferansında yaptığı konuşmada, "Potansiyel bir merkez bankası dijital para birimi konusundaki keşif çalışmalarını koordine etmek için Hazine ve İngiltere Merkez Bankası arasında yeni bir görev gücü başlatıyoruz." dedi.

FİNANS BAKANININ "BRITCOIN" PAYLAŞIMI

İngiliz bakan, kısa bir süre sonra Finans Bakanlığı'nın görev gücüne ilişkin paylaşımını "Britcoin" notunu düşerek paylaştı.

Rishi Sunak'ın paylaşımı, İngiltere'nin dijital para biriminin "Britcoin" olarak anılacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

DİJİTAL PARA BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Diğer merkez bankaları da kendi para birimlerinin dijital versiyonlarını oluşturma konusunu değerlendiriyor. Çin, merkez bankası dijital para birimini hayata geçirmek için önde gelen bir ülke konumunda görünüyor.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası, banknotları ve madeni paraları bütünlemek için elektronik nakit türü üzerinde çalıştığını söyledi.

FİZİKSEL PARANIN YERİNİ ALMAYACAK

İngiltere Merkez Bankası, sterlinin dijital versiyonunun fiziksel nakit veya mevcut banka hesaplarının yerini almayacağını belirtiyor.

Açıklamada, "Hükümet ve İngiltere Merkez Bankası, Birleşik Krallık'ta merkez bankası dijital para birimi başlatıp başlatmama konusunda henüz bir karar vermedi ve bunu yapmanın faydaları ve riskleri konusunda paydaşlarla bir araya gelecekler." denildi.

BoE Başkanı Andew Bailey, daha önce Bitcoin ile ilgili yaptığı açıklamada, kripto para biriminin "istikrarlı bir tasarruf aracı ve işlem yapmanın etkili bir yolu olarak hareket etmediğini" savunmuştu.