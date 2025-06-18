İngiltere'de çikolata fiyatları tarihi yükseklikte

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede çikolata fiyatları rekor hızda artıyor.

Mayısta çikolata fiyatlarında, yüzde 17,7 ile kayıtların tutulmaya başlandığı 2016'dan beri en büyük artış görüldü.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDAN KAKAO ÜRETİCİSİNİN HASADI DÜŞTÜ

Çikolata fiyatlarındaki artışta, Gana ve Fildişi Sahili gibi kakao üreticisi ülkelerdeki kötü hava koşullarının yol açtığı zayıf hasat ve fiyatların artması etkili oldu.

ÇİKOLATA STOKLARI AZALDI

Çikolata stokları yıl başından beri tüm zamanların en düşük seviyesinde seyrederken, bu durum da çikolata fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

ÇİKOLATADA ÇİFT HANELİ ENFLASYON

Öte yandan, İngiltere Gıda ve İçecek Federasyonu'na göre, mayısta çikolata dahil 7 kategoride çift haneli enflasyon görüldü.

FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

Tereyağı fiyatları yıllık bazda yüzde 18,2 artarken, bu oran dana etinde yüzde 17, kahvede yüzde 13,9, kuzu etinde yüzde 11,2, sakatat ve kakaoda yüzde 10,1 oldu.