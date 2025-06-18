İngiltere'nin mayıs ayı enflasyonu açıklandı

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Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere, kendi ekonomisi için çizdiği yolda, enflasyonu düşürmeyi sürdürüyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda yüzde 3,5 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 3,4 olarak ölçülerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da beklentiler dahilinde yüzde 3,5 oldu.

HAVA YOLU VE AKARYAKIT FİYATLARI GERİLEDİ

ONS Başekonomist Vekili Richard Heys, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yıllık enflasyonun mayısta kısıtlı değişim gösterdiğini belirterek bu ay hava yolu ve akaryakıt ücretlerinin gerilediğini kaydetti.