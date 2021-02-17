İngiltere'de enflasyon yıllık yüzde 0,7 arttı, aylık 0,2 düştü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, bir açıklama yaparak, Tüketici Fiyat Endeksi'nin ocakta yıllık bazda yüzde 0,7 artış kaydettiğini, aylık bazda ise yüzde 0,2 düştüğünü belirtti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocak verilerini paylaştı. Verilere göre İngiltere'de ocakta TÜFE yıllık bazda yüzde 0,7 artıtı, aylık bazda ise yüzde 0,2 indi.

Ülkede Aralık 2020'de TÜFE, yıllık bazda yüzde 0,6 artmıştı. Uzmanlar, 2021 sonunda enflasyonun İngiltere Merkez Bankası'nın hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

ARTIŞTA GİYİM, GIDA VE MOBİLYA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ

Açıklamada, ocakta yıllık bazdaki enflasyon artışında giyim, gıda ve mobilya fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu kaydedildi.

“YATAK VE OTURMA GRUPLARINDA İNDİRİMLERİN DEVAM ETMEMESİ ETKİLİ OLDU”

ONS Uzman Yardımcısı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Aralık 2020'de yatak ürünleri ve oturma gruplarında yapılan indirimlerin bu yılın ocak ayında devam etmemesinin enflasyondaki artışta etkili olduğunu vurguladı.