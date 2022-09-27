İngiltere'de paralarda Kral Charles'ın fotoğrafı yer alacak

Kraliyet Darphanesi ve İngiltere Merkez Bankası, paraların üzerindeki portrelerin değişim süreciyle ilgili açıklama yaptı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümü, ülkede bazı değişikliklere yol açtı.

Ülkede kullanılan madeni paralar, banknotlar ve pullarda kademeli olarak İngiltere Kralı Charles'ın fotoğrafı yer almaya başlayacak.

Charles'ın varlığı, hükümet binalarında ve kırmızı posta kutularında da kendini belli edecek.

Kraliçe'den Kral'a geçiş süreci

Ülke yeni devlet başkanına uyum sağlamaya başlarken, para biriminin ve pullarının yapımcıları, Kraliçe Elizabeth'in görüntüsünden oğlu Charles'a geçiş sürecini kademeli olarak başlatacaklarını duyurdu.

Madeni paralarda değişim yaşanacak

İngiliz paralarını üreten kuruluş Kraliyet Darphanesi, "Majesteleri Kral 3'üncü Charles'ın resmini taşıyan ilk madeni paralar, banka ve postanelerden gelen talep doğrultusunda dolaşıma girecek.

Bu da, Kral Charles ve Kraliçe Elizabeth'in madeni paralarının Birleşik Krallık'ta uzun yıllar birlikte dolaşımda olacağı anlamına geliyor." dedi.

Kraliçe'nin resminin olduğu madeni para sayısı

Darphane, Kraliçe'nin portresini taşıyan yaklaşık 27 milyar madeni para olduğunu tahmin ederken, değişim sürecinin zaman alacağı kaydedildi.

Charles portreli banknotlar 2024'te tedavüle girecek

Reuters'ın haberine göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE), üzerinde Charles portresi bulunan banknotların 2024 yılının ortalarında tedavüle girmesinin beklendiğini ve yıl sonuna kadar güncellenen banknotların görüntülerinin ortaya çıkacağını söyledi.