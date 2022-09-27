Petrol
83.81
1.15%
Euro
17.8099
0.43%
Dolar
18.4772
0.01%
Altın
973.16
1.05%
Borsa
3266
0.17%
Bitcoin
374.513
5.83%
BTXN Coin
9.75
-4.69%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    İngiltere'de paralarda Kral Charles'ın fotoğrafı yer alacak

    Kraliyet Darphanesi ve İngiltere Merkez Bankası, paraların üzerindeki portrelerin değişim süreciyle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de paralarda Kral Charles'ın fotoğrafı yer alacak

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümü, ülkede bazı değişikliklere yol açtı.

    Ülkede kullanılan madeni paralar, banknotlar ve pullarda kademeli olarak İngiltere Kralı Charles'ın fotoğrafı yer almaya başlayacak.

    Charles'ın varlığı, hükümet binalarında ve kırmızı posta kutularında da kendini belli edecek.

    Kraliçe'den Kral'a geçiş süreci

    Ülke yeni devlet başkanına uyum sağlamaya başlarken, para biriminin ve pullarının yapımcıları, Kraliçe Elizabeth'in görüntüsünden oğlu Charles'a geçiş sürecini kademeli olarak başlatacaklarını duyurdu.

    Madeni paralarda değişim yaşanacak

    İngiliz paralarını üreten kuruluş Kraliyet Darphanesi, "Majesteleri Kral 3'üncü Charles'ın resmini taşıyan ilk madeni paralar, banka ve postanelerden gelen talep doğrultusunda dolaşıma girecek.

    Bu da, Kral Charles ve Kraliçe Elizabeth'in madeni paralarının Birleşik Krallık'ta uzun yıllar birlikte dolaşımda olacağı anlamına geliyor." dedi.

    İngiltere de paralarda Kral Charles ın fotoğrafı yer alacak #1

    Kraliçe'nin resminin olduğu madeni para sayısı

    Darphane, Kraliçe'nin portresini taşıyan yaklaşık 27 milyar madeni para olduğunu tahmin ederken, değişim sürecinin zaman alacağı kaydedildi.

    Charles portreli banknotlar 2024'te tedavüle girecek

    Reuters'ın haberine göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE), üzerinde Charles portresi bulunan banknotların 2024 yılının ortalarında tedavüle girmesinin beklendiğini ve yıl sonuna kadar güncellenen banknotların görüntülerinin ortaya çıkacağını söyledi.

    İngiltere de paralarda Kral Charles ın fotoğrafı yer alacak #2


    Japonya’da protesto edilen cenaze töreni yapıldı
    Dünya

    Japonya’da protesto edilen cenaze töreni yapıldı

    Xiaomi Civi 2'nin bazı özellikleri belli oldu
    Teknoloji

    Xiaomi Civi 2'nin bazı özellikleri belli oldu

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir