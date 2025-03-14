İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi tasfiye ediliyor

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İngiltere sağlıkta reform planları kapsamında Ulusal Sağlık Sistemi NHS'yi tasfiye ediyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “kol gücüyle çalışan kurum” NHS İngiltere’yi (Ulusal Sağlık Sistemi) lağvetme planlarını doğruladı.

Başbakan, kurumun lağvedilmesinin NHS yönetimini “demokratik kontrole geri getireceğini” söyledi.

Bu hamlenin sağlık hizmetindeki iyileştirmeleri hızlandırmaya yardımcı olarak bürokrasiyi azaltması bekleniyor.

Başbakan Starmer, NHS'nin hastanedeki bekleme sürelerini kısaltmaya yeniden odaklanacağını sözlerine ekledi.

"BÜROKRASİ AZALACAK"

Kararın NHS hizmetlerini nasıl iyileştireceği sorulduğunda Starmer, şunları anlattı:

Bunu kaldırmamızın nedenleri arasında mükerrerlik de var. İnanabiliyor musunuz, NHS İngiltere'de bir iletişim ekibimiz var, hükümetin sağlık departmanında bir iletişim ekibimiz var; NHS İngiltere'de bir strateji ekibimiz var, hükümet departmanında bir strateji ekibimiz var. Bir kere yapılabilecek şeyleri tekrarlıyoruz.

9 BİNDEN FAZLA MEMUR İŞİNİ KAYBEDECEK

Sağlık Bakanı Wes Streeting, Sky News’e yaptığı açıklamada, tasfiyenin 9 binden fazla memurun işini kaybetmesi anlamına geleceğini söyledi.

Bakan, “Onlar için kaygılı bir dönem olacak. Bunu gizlemenin bir yolu yok. Ancak bu süreçte insanlara özenli, saygılı ve adil bir şekilde davranacağız.” dedi.

İKİ YILLIK SÜREÇ

Streeting, NHS İngiltere'nin işlevlerinin bir bütün olarak sisteme yeniden entegre edilmesinin yaklaşık iki yıl alacağını söyleyerek şöyle konuştu.

Bu reformlar NHS'yi çok daha yalın bir yapıya kavuşturacak ve yılda yüz milyonlarca poundluk önemli tasarruflar sağlayacak. Bu para, bekleme sürelerini daha hızlı kısaltmak ve bürokrasi katmanlarını azaltarak ve ön saflardaki NHS liderlerinin şımartılmasına son vererek 'değişim planımızı' uygulamak için ön saflara akacaktır.

MUHALEFET "TESTERE PROJESİ" DİYOR

İngiliz basınına göre İşçi Partisi bu hamleyi "testere projesi" olarak adlandırmaya başladı. Bunun da Elon Musk tarafından denetlenmekte olan ABD yürütme organındaki kesintilere bir gönderme olduğu öne sürülüyor.

NHS NEDİR? NASIL ÇALIŞIYOR?

NHS İngiltere, 2013 yılında eski Muhafazakar Sağlık Bakanı Andrew Lansley tarafından NHS'ye daha fazla bağımsızlık ve özerklik kazandırmak amacıyla kuruldu.

Vergi mükellefleri tarafından finanse edilen ancak doğrudan merkezi hükümet tarafından kontrol edilmeyen bir sistem olarak kurulan NHS, yüksek kaliteli bakım sağlamaktan, personeli desteklemekten ve “paranın karşılığını almaktan” sorumlu.

NHS İngiltere şu anda yaklaşık 15 bin 300 kişiyi istihdam ediyor.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığında ise 3 bin 300 kişi çalışıyor.