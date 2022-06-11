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    İnşaat maliyetleri artıyor, konut fiyatları yükseliyor

    Konut ve kira fiyatlarının temelinde artan maliyetler gösteriliyor. TÜİK'in nisan ayına ait açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi de yıllık yüzde 106,60 artışı işaret ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 10:27
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    İnşaat maliyetleri artıyor, konut fiyatları yükseliyor

    Konut ve kira fiyatlarının artması vatandaşlar için önemli bir sorun haline geldi. Uzmanlar, bu artışlarda konut üretiminin yavaşlaması, büyükşehirlerde arsaların kalmaması ve artan maliyetlerin rol oynadığını aktarıyor.

    İnşaat maliyetleri yüzde 106,60 arttı

    Bu aşamada Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 106,60 artış göstermesi de maliyet artışına işaret ediyor.

    İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,12 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,60 arttı.

    Malzeme endeksindeki artış pahalılığı körüklüyor

    Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,47, işçilik endeksi yüzde1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,71 işçilik endeksi yüzde 43,75 arttı.

    konut maliyeti

    Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 103,46, aylık yüzde 6,39 arttı

    Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,92, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,03, işçilik endeksi yüzde 43,52 arttı.

    İnşaat maliyetleri artıyor, konut fiyatları yükseliyor #2

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 117,36, aylık yüzde 5,27 yükseldi

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,27 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,10, işçilik endeksi yüzde 1,81 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145,83, işçilik endeksi yüzde 44,61 artış gösterdi.

    İnşaat maliyetleri artıyor, konut fiyatları yükseliyor #3


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