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- İran’dan doğalgaz akışı yeniden başladı
İran’dan doğalgaz akışı yeniden başladı
İran’dan doğalgaz akışı, bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasın ardından yeniden 10 Ekim itibarıyla tekrar başladı.
- 11.10.2022 - 14:52
- Güncelleme : 11.10.2022 - 15:29
İran'dan Türkiye'ye gönderilen doğalgazın miktarı, bakım gerekçe göstererek kesintiye uğramıştı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), sorunun giderilerek hattın açıldığını haber verdi.
BOTAŞ, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmaları tamamlandı
AA'nın haberine göre, Boru Hatları ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını belirtilerek, planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını, 10 Ekim itibarıyla doğalgaz akışının başladığı aktarıldı.