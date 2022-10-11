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    İran’dan doğalgaz akışı yeniden başladı

    İran’dan doğalgaz akışı, bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasın ardından yeniden 10 Ekim itibarıyla tekrar başladı.
    • 11.10.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 15:29
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    İran’dan doğalgaz akışı yeniden başladı

    İran'dan Türkiye'ye gönderilen doğalgazın miktarı, bakım gerekçe göstererek kesintiye uğramıştı.

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), sorunun giderilerek hattın açıldığını haber verdi.

    BOTAŞ, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

    2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmaları tamamlandı

    AA'nın haberine göre, Boru Hatları ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını belirtilerek, planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını, 10 Ekim itibarıyla doğalgaz akışının başladığı aktarıldı.

    İran’dan doğalgaz akışı yeniden başladı #1


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