İran’dan doğalgaz akışı yeniden başladı

İran’dan doğalgaz akışı, bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasın ardından yeniden 10 Ekim itibarıyla tekrar başladı.

İran'dan Türkiye'ye gönderilen doğalgazın miktarı, bakım gerekçe göstererek kesintiye uğramıştı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), sorunun giderilerek hattın açıldığını haber verdi.

BOTAŞ, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmaları tamamlandı

AA'nın haberine göre, Boru Hatları ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını belirtilerek, planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını, 10 Ekim itibarıyla doğalgaz akışının başladığı aktarıldı.