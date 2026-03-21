İran'ın saldırıları Dubai'deki gayrimenkul fiyatlarını vurdu

İsrail, ABD desteğiyle İran'a saldırınca İran da ABD üssü olan Körfez ülkelerini hedef aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai, İran'ın saldırılarından en çok etkilenen kesim oldu.

Dubai, bu saldırılar öncesinde gayrimenkulde ve tatilde Türklerin de rağbet ettiği bir merkezken, saldırılar sonrası seyahatler ve rezervasyonlar bıçak gibi kesildi.

TATİL ROTALARI DUBAİ'DEN KAYDI

Güvenlik endişeleri ve belirsizlik ortamı, Dubai gibi yatırım odaklı bir piyasada fiyatların hızlı gerilemesine yol açtı. Dubai'deki tatil planlarını iptal edenler, Avrupa ülkelerine yöneldi.

DUBAİ GAYRİMENKUL PİYASALARI SARSILDI

İran’ın saldırıları sonrası Dubai’de gayrimenkul piyasası sarsıldı.

Lüks villalar ve yüksek segment dairelere talep sert şekilde düşerken, alıcı bulunamaması fiyatları aşağı çekti.

LÜKS VİLLALARDA FİYATLAR DÖRTTE BİRE KADAR DÜŞTÜ

Bazı bölgelerde değer kaybının dörtte bire kadar ulaştığı belirtiliyor.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte özellikle yabancı yatırımcıların piyasadan çekilmesi, satışları durma noktasına getirdi.

Uzmanlara göre kriz uzarsa düşüş derinleşebilir; ancak istikrarın sağlanması halinde Dubai’nin yeniden “güvenli liman” algısını kazanarak toparlanma potansiyeli bulunuyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Orta Doğu’daki son gelişmeler, özellikle İran’ın bölge ülkelerine yönelik saldırıları, Dubai’nin gayrimenkul piyasasında kısa vadeli bir “bekle-gör” dönemine yol açtı. Dubai, hâlihazırda Hindistan, Çin, ABD, Avrupa ve Orta Doğu’dan yoğun yatırım çeken bir merkez olmasına rağmen artan jeopolitik riskler, yatırımcıların kararlarını etkiledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA YAKIN

Şehir, bireysel yatırımların yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde olduğu, iş ve yatırım açısından uluslararası bir merkez konumunda. Yatırım çekiciliği, teknolojik altyapı, yatırımcı dostu düzenlemeler ve siyasi istikrar algısı ile destekleniyor. Ancak Hürmüz Boğazı’na yakınlığı, potansiyel krizlerde önemli bir jeopolitik risk oluşturuyor.

Önümüzdeki 6-12 ayda işlem hacminde yavaşlama, fiyatlarda psikolojik düzeltmeler ve yabancı yatırımcıların beklemesi gibi kısa vadeli etkiler görülebilir. Bu sürecin kalıcı bir yapısal kırılmaya dönüşüp dönüşmeyeceği ise devletin kriz yönetimi ve güvenlik algısını sürdürme kapasitesine bağlı olacak. Eğer güvenlik algısı korunabilirse, oluşacak fiyat düzeltmeleri uzun vadeli yatırımcılar için fırsat yaratabilir.

DUBAİ

Dubai, gökdelenleri, Palmiye Adaları, lüks otelleri ve geniş ölçekli alışveriş merkezleri ile tüm lüksü yaşatan önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Dubai'de şu anda aralarında dünyanın en uzun gökdelenin de olduğu 70 civarında kule bulunuyor.