İş dünyasından Terörsüz Türkiye'ye destek

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yaptığı konuşmayı yazılı açıklamayla değerlendirdi.

Avdagiç, Erdoğan’ın açıklamalarının, Çin Seddi’nden Adriyatik’e uzanan Türk tarihine yeni bir vizyon kazandırdığını belirterek, bu adımın sadece siyasi değil ekonomik açıdan da Türkiye’nin önünü açacağını vurguladı.

MİLLETİMİZ, YENİ EKONOMİK BAŞARILAR İÇİN BİRLEŞECEK

"Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekte daha güçlü bir ekonomik aktör haline gelmesi sağlanacak. Türkü, Kürdü, Arabı, Lazı ve Çerkeziyle milletimiz, barış ortamında yeni ekonomik başarılar için birleşecektir" diyen Avdagiç, iş dünyasının da bu süreçte sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

"Şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak, üretimle vatanını büyütecek gençlerle birlikte büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.