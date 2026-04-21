İSG Airport Hotel 17. yılını 'Geleceğin Konaklama Deneyimi' ile taçlandırıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) yerleşkesinin kalbinde, ISG Airport Hotel yer alıyor.

Turizm Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan ISG Airport Hotel Genel Müdürü Mehmet Zeren, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını hatırlatarak; “Türkiye’nin turizmdeki global gücüne, teknoloji ve konforu birleştiren vizyonumuzla destek vermekten gurur duyuyoruz.” dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yerleşkesinin kalbinde yer alan ISG Airport Hotel, 17. yılında büyük bir dönüşüm başlattı.

Turizm Haftası’na özel bir duyuruyla yenilenen yüzünü tanıtan otel; gerçekleştirdiği yatırımlarla hem fiziksel alanlarını hem de hizmet altyapısını modernize ederek Türkiye’nin turizmdeki gücünün önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

ISG AİRPORT HOTEL, TURİZM HAFTASI’NDA YENİ YÜZÜNÜ TANITTI

Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı Sabiha Gökçen’in kalbinde, bir havalimanı otelinden çok daha fazlasını sunan ISG Airport Hotel, yeni yatırımlarıyla Türkiye’nin turizm altyapısında kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Fiziksel yenilenme ve dijitalleşme hamlesiyle otel, seyahatseverlere "kusursuz konfor" vaadini 17. yılında bir kez daha pekiştiriyor.

Uçuş öncesi ve sonrası konforlu bir konaklama imkanı sunan otelde süit odalardan ortak kullanım alanlarına, dış cepheden bahçe peyzajına kadar tüm detaylar yenilendi. Gerçekleştirilen tadilat, tamirat ve yenilemeler kapsamında iç bahçe en ince detaylarına kadar elden geçirildi.

Böylece iç bahçeye açılan Blue Sky Restoran’da gerçekleşen iş yemekleri, davet ve özel toplantılar daha modern ve ferah bir deneyime kavuştu. Renovasyon çalışmalarının yanı sıra dijital altyapıdan web sitesine, menü içeriklerinden hizmet süreçlerine kadar birçok alandaki yenilik ve iyileştirmelerle misafir deneyimi bir üst noktaya taşındı.

ISG AİRPORT HOTEL’DEN DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE MODERNİZASYON ATAĞI

Dijital dönüşümle hız ve verimliliği artıran ISG Airport Hotel, otel yönetim sistemini son teknoloji altyapıya sahip Opera Cloud platformuna taşıdı. Bu stratejik dönüşüm; operasyonel süreçlerde hızı artırırken, misafirlere kesintisiz bir deneyim sunuyor. Yakında devreye alınacak self check-in/out kioskları ve yenilenen web yüzü ile resepsiyon bekleme sürelerinin minimize edilmesi hedefleniyor.

TERMİNALDEN TEK TUŞLA OTEL REZERVASYONU

Seyahat konforunu terminal içine taşıyan otel, havalimanı içerisindeki özel tanıtım ve rezervasyon masası (desk) ile aktarmalı yolculara anlık çözüm sunuyor. Yolcular, pasaport kontrolü sonrası tek bir noktadan bilgi alarak saniyeler içinde rezervasyon yapabiliyor. Bu uygulama, özellikle aktarmalı yolcular ve kısa süreli konaklama ihtiyacı olan misafirler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

“HEDEFİMİZ MİSAFİR DENEYİMİNİ SÜREKLİ DAHA İLERİ TAŞIMAK”

Turizm Haftası kapsamında vizyonlarını paylaşan ISG Airport Hotel Genel Müdürü Mehmet Zeren, otelin bir konaklama noktasından öte "turizm elçisi" olduğunu vurguladı:

ISG Airport Hotel olarak ülkemize seyahatlerin ilk ve son temas noktalarından biri olarak önemli bir turizm elçisi olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda 17. yılımızda hayata geçirdiğimiz renovasyon ve dijital dönüşüm projeleriyle hizmet kalitemizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Terminalin yanı başında bulunan stratejik konumumuz sayesinde İstanbul’a gelen ziyaretçiler için zaman kazandıran ve seyahati kolaylaştıran bir noktadayız. Opera Cloud entegrasyonu, self check-in çözümleri ve dijitalleşme ile yenilenen alanlarımız sayesinde misafirlerimize daha hızlı, konforlu ve kesintisiz bir deneyim sunuyoruz.

Hizmet felsefemizi de dijitalleşme ile yeniledik. İç bahçe peyzaj düzenlemeleri, ortak alan ve süit odalarımızdaki modern dokunuşlarla misafirlerimize zaman kazandıran, konfor odaklı bir dünya sunuyoruz. Sabiha Gökçen’in büyüme ivmesine, turizm paydaşı olarak 'değer katan' yatırımlarla eşlik ediyoruz.

YÜKSEK DOLULUK VE ÇOK YÖNLÜ HİZMET GÜCÜ

Yıl ortalamasında neredeyse yüzde100 doluluk oranıyla faaliyet gösteren ISG Airport Hotel, modernizasyon yatırımları ve yeni nesil hizmet modeliyle İstanbul’un en erişilebilir otellerinden biri olma vizyonunu sürdürüyor.

En son teknolojiyle donatılmış 220 kişilik konferans salonu, 5 kurumsal toplantı odası, farklı ihtiyaçlara hitap eden 128 modern odası, Blue Sky Restoranı ve kapsamlı Sağlık Kulübü (Fitness & SPA) ile otel; hem transit seyahat edenlerin hem de iş dünyasının buluştuğu, şehrin en dinamik konaklama ve etkinlik merkezi olarak öne çıkıyor.