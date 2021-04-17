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    İşinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesine KDK aracı oldu

    Kamu Denetçiliği Kurumu, işinden istifa eden ve çalıştığı süre boyunca kullanamadığı yıllık izin ücretini almak isteyen hemşire için hastane yönetimiyle görüşerek ücretin ödenmesini sağladı.
    • AA
    • 17.04.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 17:54
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    İşinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesine KDK aracı oldu

    Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), geniş çalışma alanının içerisin de işçi ve hak kaybı konularında da faaliyet gösteriyor.

    Alınan bilgiye göre, bir hastanede sürekli işçi statüsünde hemşire olarak çalışan kişi, hastane yönetimiyle yaşadığı sorunlardan dolayı istifa etti. Hastanedeki personel sayısının az olması sebebiyle 34 günlük yıllık iznini kullanamadığını belirten hemşire, biriken izin ücretinin ödenmesi talebiyle KDK'ya başvuru yaptı.

    "DOSTANE ÇÖZÜM" YOLUNA GİDİLDİ

    Başvuruyu incelemeye alan KDK, mağduriyetin kısa sürede çözüme kavuşturulması için "dostane çözüm" yoluna gidilmesine karar verdi.

    İşinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesine KDK aracı oldu #1

    "HASTANE ÖDEMEYİ YAPTI"

    Hastane yönetimiyle iletişime geçen kurum, yönetimden söz konusu ödemenin yapılacağı bilgisini aldı. Başvurucunun ise ödemenin yapıldığı bilgisini paylaşması ve şikayete konu talebin çözüme kavuşturulduğunu bildirmesi üzerine KDK, gerekli incelemeleri sonlandırdı

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