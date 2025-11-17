İSKİ'nin sayaç okuma sistemiyle ilgili şikayetler soruldu

- İSKİ Genel Kurulu'nda, sayaç okuma sistemine ilişkin şikayetler hakkında AK Partili Meclis Üyesi Adem İnce tarafından verilen soru önergesi kabul edildi.
- İnce, suyun birim fiyatındaki artış ve sayaç okuma sistemindeki sorunların vatandaşlardan ciddi tepkiler aldığını belirtti.
- Ayrıca, sayaçların 30 gün yerine 40-45 gün aralıklarla okunmasının fatura miktarlarını artırdığı ifade edildi.
AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Adem İnce, son yıllarda vatandaşlarımızdan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su faturaları hakkında birçok kez şikayet alındığını, uzun yıllar dolar bazında 0,68 seviyelerinde olan suyun birim fiyatının son zamlarla yaklaşık olarak 1,12 dolar seviyelerine geldiğini belirterek, “İSKİ yönetimi, ne gibi bir iyileştirme yapmayı düşünmektedir?" sorusunu yöneltti.
İSKİ Genel Kurulu'nda, idarenin sayaç okuma sistemine ilişkin gelen şikayetlerle ilgili AK Partili Meclis Üyesi Adem İnce tarafından verilen soru önergesi oybirliğiyle kabul edildi.
İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
İBB AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ SORDU
Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda AK Partili Meclis Üyesi Adem İnce, soru önergesi verdi.
"SU FATURALARINDAN ŞİKAYET ALIYORUZ"
Vatandaşların temel ihtiyaçlarından birisinin hanelerde ve iş yerlerinde kullanılan su olduğunu dile getiren İnce, "Son yıllarda vatandaşlarımızdan İSKİ su faturaları hakkında birçok kez şikayet almaktayız. Uzun yıllar dolar bazında 0,68 seviyelerinde olan suyun birim fiyatı son zamlarla yaklaşık olarak 1,12 dolar seviyelerine gelmiştir.
"SAYAÇLAR KEYFİ OKUNUYOR"
Ayrıca sayaç okuma sistemsizliği de son günlerdeki en önemli şikayetlerden biridir. Keyfi okumalar, kıyas fatura uygulamaları vatandaştan ciddi tepkiler almaktadır." diye konuştu.
“SAYAÇ OKUMA PERİYODU 30 GÜNDE BİR OLMALI”
İSKİ'nin sayaç okunma günlerinin 30 günle sınırlı olduğunu aktaran İnce, son aylarda sayaçların 40-45 günün üzerinde okunmasıyla gelen faturaların miktarının daha da arttığını belirtti.
"KIYAS OKUMASINDAN DOLAYI KAÇ İSKİ ABONEMİZ MAĞDUR OLMUŞTUR?"
AK Partili İnce, İSKİ yönetimine şu soruları yöneltti:
İSKİ yönetimi, 40 ve daha üstü gün üzerinden okumalar yaparak fahiş faturalara neden olmasından dolayı vatandaşlardan isyan derecesinde tepkiler karşısında ne gibi bir iyileştirme yapmayı düşünmektedir? Halihazırda kademeli tarifeye göre 30 gün tüketim miktarı ile 45 gün tüketim miktarı farklı olacağından birim fiyat hesaplamasında farklı değerlerden ödeme tahakkuk etme ihtimali var mıdır? Var ise bu fark ücret hangi gerekçelerle vatandaştan talep edilmektedir? İSKİ'nin kıyas okumasından dolayı kaç İSKİ abonemiz mağdur olmuştur? Bu mağduriyetin vatandaşımıza ekonomik maliyeti ne kadardır?