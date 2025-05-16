İŞKUR, 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunacak

İHA

Engelli vatandaşların kamu kurum kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışma hayatıyla buluşacakları bir dönem başlıyor.

İŞKUR ev sahipliğinde düzenlenen "Engelli Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma"da, Engelsiz İŞKUR Platformu ve Engelli İstihdamı Reform Paketi’nin tanıtımının yapıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelsiz İŞKUR Platformunu ve Engelli İstihdamı Reform Paketini paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"10 BİN ENGELLİ BİREYE KAMUDA İŞ FIRSATI SUNULACAK"

Engelli vatandaşların kamuda iş fırsatı sunulacağı bilgisini de veren Işıkhan, "Türkiye genelinde 10 bin engelli vatandaşımız için İşgücü Uyum Programı kapsamında özel bir kontenjan tahsis ediyoruz. Bu sayede; engelli vatandaşlarımız Kamu Kurum kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışma hayatıyla buluşacaklar. Ayrıca özel sektöre geçişi de destekleyecek önemli eğitimlerle beceriler kazanacaklar. Biz, Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir istihdam vizyonu ile ilerliyoruz." diye konuştu.

"GENÇLİK PROGRAMI’NDA ÖĞRENCİLERE 495,7 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE ÖDEME"

İŞKUR Gençlik Programı’na ilişkin konuşan Işıkhan, gençlere deneyim kazandırmanın bir fırsatı olarak hayata geçirdikleri programın, üniversite öğrencileri için özel olarak geliştirilmiş, esnek yapısıyla dikkat çeken, yeni nesil çalışma modellerinden birisi olduğunu bildirdi. Programın yükseköğretim tarihindeki en büyük genç istihdam programı olduğunu da anımsatan Işıkhan, şöyle konuştu:

Program için ayrılan toplam ödenek; 7 milyar 15 milyon TL’dir. Şu ana kadar İŞKUR Gençlik Programı’ndan toplam; 82 bine yakın üniversite öğrencimiz yararlandı. Bu kapsamda öğrencilere toplamda; 495 milyon 700 bin liranın üzerinde ödeme gerçekleştirildi. Öğrencilerimize; eğitim hayatlarını aksatmadan; haftada 1 ila 3 gün arasında görev alma imkânı sunan bu program, gençlerimizin hem gelir elde etmelerini hem de iş hayatına hazırlanmalarını sağlamaktadır.

"2025’İN İLK ÇEYREĞİNDE 17 BİN ENGELLİ VATANDAŞ İSTİHDAM EDİLDİ"

Çalışma hayatında özel politika gerektiren gruplar arasında engelli bireylerin kapsayıcı bir yere sahip olduğunu kaydeden Işıkhan, "2002 yılından bu yana yaklaşık; 550 bin engelli vatandaşımızın istihdama katılmasına aracılık ettik. 2024 yılında bu sayı; 45 bini aşmış, 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla; yaklaşık 17 bine ulaşmıştır." dedi.

65 BİN KİŞİ YARARLANDI

Işıkhan, 2014 yılından bu yana 65 binden fazla engelli vatandaşın işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarından yararlandığını söyledi.

"MESLEKİ EĞİTİM VE REHABİLİTASYON PROJELERİNE; 80 MİLYON LİRA, İŞE UYUM PROJELERİNE 7,8 MİLYON DESTEK"

Engelli çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarının, engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdamını destekleyen projelerde kullanıldığını da hatırlatan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Bu kapsamda, 2014 yılından bu yana yürütülen projeler aracılığıyla, engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarına destek olmak için 298 milyon lira kaynak sağladık. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerine; 80 milyon lira, işe uyum projelerine ise 7,8 milyon liranın üzerinde destek verdik. Destek teknolojilerine aktarılan ödenek; 156 milyon lirayı, korumalı işyeri projelerine sağlanan kaynak ise 9,4 milyon lirayı aşmıştır. Sağladığımız bu kaynakların etki analizlerini de yaptırıyoruz. Süreci sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Örneğin; engelli hibe destekleri 3 yıllık proje süresinden sonra bireylerin çalışma hayatında kalmasına yüzde 60’lık önemli bir etki yapmaktadır."

"ENGELSİZ İŞKUR PLATFORMU’YLA ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ, HİBE BAŞVURULARINDA BULUNABİLİR"

Işıkhan, Engelsiz İŞKUR Platformunu vatandaşların hizmetine sunduklarının altını çizerek, "Burada tüm engelli bireylerimiz, erişilebilirlik seçeneklerini kullanarak bu platformu kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir ve işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir. Platform aracılığıyla engelli kardeşlerimiz; Hibe başvurularında bulunabilir, başvuruda bulunurken; neler yapması gerektiğini videolu anlatımlarla öğrenebilir, engelli bireylere yönelik iş ilanlarına hızlıca ulaşabilir, işverenlerimiz ise; engelli Aday Havuz Sistemini kullanarak engelli adayları listeleyip doğrudan iletişime geçebilir, engelli kardeşlerimizi istihdam etmeye yönelik örnek hibe uygulamalarını inceleyebilirler. Unutmayalım, her bireyin mutlaka üretecek gücü, söyleyecek bir sözü vardır." bilgilerini paylaştı.

"ENGELLİ BİREYLERİ İSTİHDAM EDEN İŞVERENLERE ÜCRET DESTEĞİ"

Destekli İstihdam modelinin üç ana destek alanıyla öne çıktığını vurgulayan Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İlk olarak, bu bireyleri istihdam eden işverenlere ücret desteği sağlıyoruz. Böylece işverenin engelli istihdam sürecinde; karşılaşabileceği ekonomik yükü hafifletmiş olacağız.



İkinci olarak, iş koçluğu desteği sunulacak. Bu destek kapsamında bireyin yanında yer alacak bir uzman, işe alım sürecinden başlayarak oryantasyon, görev uyumu ve günlük iş akışlarında bireyin hem teknik hem de sosyal anlamda desteklenmesini hedefliyor. Bu iş koçları sadece bireye değil, bu ekosistem içerisinde yer alan işverene ve iş arkadaşlarına da danışmanlık yaparak sürecin çok boyutlu şekilde yürütülmesine katkı sunacak.

Üçüncü olarak; engellilerin istihdam edilebilirliğini artıracak donanımlar için sunulan projedeki toplam engelli hibe tutarının, yüzde 25’i kadar iş yeri düzenleme desteği vereceğiz. Biliyoruz ki fiziksel düzenleme ya da ergonomik düzenlemeler, bireylerin işe devamını ve verimliliğini doğrudan etkileyebiliyor. Bu kapsamda iş yerlerinde gerekli uyarlamaların yapılması için mali ve teknik destek sağlayacağız."

"İŞ YERİ KURACAK ENGELLİ BİREYLERE VERİLEN HİBE 580 BİNE ÇIKARILDI"

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini de aktaran Işıkhan, "Engelli Projelerinin önceden; mutlaka İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına götürülmesi gerekiyordu. Bu durum, ne yazık ki hem başvuru sürecini uzatıyor hem de zaman kaybına neden oluyordu. Artık bu zorunluluğu kaldırıyoruz. Bu sayede projeler, doğrudan komisyona iletilebilecek ve başvuru süreci çok daha sade ve hızlı hale gelecek. Ayrıca mevcut durumda Komisyon yılda yalnızca iki defa toplanabiliyordu. Bu da ne yazık ki sınırlı sayıda projenin değerlendirilmesine neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle bu sınırı da kaldırıyoruz ve yılda altı defa toplanabilme imkânı getiriyoruz. Bu sayede daha fazla proje çağrısı yapabilecek, gelen başvuruları çok daha kısa sürede değerlendirebileceğiz. Yaptığımız bu düzenlemelerle, engelli bireylerin istihdamına yönelik projelerin hem başvuru hem de değerlendirme aşamalarında ciddi bir hız ve kolaylık sağlayacağız. Yılbaşından itibaren destek miktarlarını artırarak bu alandaki etkimizi daha da genişletmiş bulunuyoruz. 2025 yılı itibarıyla engelli kardeşlerimize hibe desteğini, 400 bin liradan; 580 bin liraya çıkardık." dedi.