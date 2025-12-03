İŞKUR, 10 yılda 250 bin engelli bireyi istihdama kazandırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Engelsiz iş koçlarıyla 2018'den bugüne 1,2 milyona yakın engelli vatandaşa ulaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla son 10 yılda 250 bine yakın engelli vatandaşın işe yerleştirildiğini bildirdi.

Paylaşımında, "İŞKUR aracılığıyla son 10 yılda 250 bine yakın engelli vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık yaptık." ifadesini kullanan Işıkhan, engelsiz iş koçlarıyla 2018'den bugüne 1,2 milyona yakın engelli vatandaşa ulaştıklarını belirtti.

"ENGELSİZ İŞKUR PLATFORMU HAYATA GEÇİRİLDİ"

İşgücü Uyum Programı (İUP) sayesinde engelli vatandaşların çalışma hayatına uyumunu artırdıklarını ve 10 bin kontenjan ayırdıklarını aktaran Işıkhan, hizmetlere daha kolay erişilebilmesi için Engelsiz İŞKUR Platformu'nu hayata geçirdiklerini hatırlatarak, şu bilgileri aktardı:

2015'ten bugüne Mesleki Eğitim Kursu Projeleri, Engelli Kendi İşini Kurma Projesi, Destek Teknolojileri Projeleri, Korumalı İşyeri Projeleri, Destekli İstihdam Projeleri ve İşe ve İşyerine Uyum Projeleri kapsamında 4 bin 824 projeye 744 milyon 856 bin lira destek sağladık. Engelli vatandaşlarımızı çalışma hayatının her alanında desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü engeller, birlikte çalışarak, üreterek aşılır.

ENGELLİ İSTİHDAMI 2025'TE 156 BİN 673'E YÜKSELDİ

Işıkhan'ın paylaşımındaki videoda ise "Her engelli bireyin potansiyelini gerçeğe dönüştürdüğü erişilebilir bir Türkiye için çalışıyoruz." vurgusu yapılarak, şu bilgilere yer verildi:

Son 10 yılda toplam 236 bin 721 engelli vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik. 50 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 2015'te 95 bin 66 kişi olan engelli istihdamını 2025'te 156 bin 673'e yükselttik. 2025 itibarıyla engelli kontenjan doluluk oranı, kamuda yüzde 88'e, özel sektörde yüzde 85'e ulaştı. Engelli iş koçları aracılığıyla 2018'den 2025'e kadar 1 milyon 174 bin engelli vatandaşımızla 2 milyon 284 bin 625 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz İş Kulübümüzle 14 bin 850 engelli vatandaşımızı motive ettik, iş bulmalarına destek olduk.