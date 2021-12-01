İşletmelere 20 milyar liralık desteğin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini vererek duyurduğu, Kredi Garanti Fonu'ndan işletmelere verilecek desteklerin şartları belirlendi.

Sürdürülebilir üretime dayalı büyüme modeline de katkı verecek 2 önemli kredi paketi uygulamaya geçiriliyor.

DESTEK MÜJDESİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, dün akşam katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iki destek paketinin toplamda 20 milyar lirayı aşan bir kredi sağlayacağını belirtti.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK

İlave İstihdam Destek Paketi'nin istihdama katkı vermesi açısından önemine işaret eden Özegen, "Özellikle 50'nin altında istihdamı olan KOBİ'lerimizin yeni yaratacağı her istihdam için KGF kefaletiyle 100 bin lira krediye erişim imkanı veriyoruz." diye konuştu.

50'NİN ALTINDA İSTİHDAM YARATAN İŞLETMELER KULLANACAK

Kredilerin 5 kamu bankası tarafından yürütüldüğünün bilgisini veren Özegen, şunları kaydetti:

"50'nin altında istihdam yaratan tüm işletmeler bu paketten yararlanabilecek. 6 ayı ödemesiz, toplam 24 ay vadeli. 12 ay sonunda da bankaya kaç yeni istihdam yaratacağıyla ilgili taahhütte bulunuyor. Banka dosyayı tekamül ediyor, bize gönderiyor.

İŞKUR'LA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Biz İŞKUR ile iş birliği yapıyoruz. 12 ayın sonunda da hem işçi hem işveren payları SSK primleri ve vergiler kredi kullanıcıya iade ediliyor. Böylece bizim hesaplamalarımıza göre yaklaşık sıfır faizli krediye erişimi imkanı küçük işletmelerimiz için sağlanmış oluyor."





PROJE TAMAMLANDIĞINDA 125 BİN YENİ İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Özegen, bu kapsamda ilk etapta 50 bin kişilik ilave istihdam öngörüldüğünü vurgulayarak, proje tamamlandığından da ilave istihdamın 125 bine ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

7 PUANA KADAR FAİZ İNDİRİMİ DE BAKANLIKÇA KARŞILANABİLECEK

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi'nin de 3, 4, 5 ve 6'ncı teşvik bölgelerinde yatırım yapmak isteyen, ihracatı destekleyecek, kapasitesini artırmak için yeni yatırım ihtiyacı hisseden işletmelere yönelik olduğunu söyleyen Özegen, bu yatırımlar için 7 puana kadar faiz indiriminin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Özegen, KOBİ'lerin 38 milyon liraya kadar kullanacakları yatırım kredilerinde yüzde 90'a kadar, büyük ölçekli işletmelerin de 294 milyon liraya kadar kullanacağı yatırım kredilerinde yüzde 85'e kadar kefalet verdiklerine işaret etti.

13 BANKA PROGRAM KAPSAMINDA

Bu programa 13 bankanın katıldığını ifade eden Özegen, "Burada da 24 aya kadar ödemesiz dönem dahil olmak üzere 120 aya kadar vadeli yatırım kredisi ve işletme kredisi imkanı sağlanıyor." dedi.

TEŞVİK DIŞINDAKİ İLLER DE YARARLANABİLECEK

Özegen, söz konusu destek programından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 3, 4, 5 ve 6'ncı teşvik bölgeleri dışındaki illerin de faydalanabileceğini anlattı.