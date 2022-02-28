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    İspanya'da şubat enflasyonu 33 yılın en yüksek seviyesine çıktı

    INE verilerine göre, İspanya'da enflasyon, şubat ayında son 33 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 7,4 seviyesinde gerçekleşti.
    • AA
    • 28.02.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 14:00
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    İspanya'da şubat enflasyonu 33 yılın en yüksek seviyesine çıktı

    Koronavirüs salgınından artan ekonomik sorunlar Avrupa'da hiç olmadığı kadar etkin oldu. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede enflasyon şubat ayında 2021'in aynı dönemine oranla yüzde 7,4 oldu. Şubatta enflasyon bir önceki aya kıyasla ise 1,3 puanlık bir artış kaydetti.

    INE açıklamasında, geçen yaz sonundan itibaren ciddi bir yükseliş grafiğinde olan enflasyonun şubat ayında son 33 yılın (Temmuz 1989) en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

    İspanya da şubat enflasyonu 33 yılın en yüksek seviyesine çıktı #1

    ARTIŞLAR EN ÇOK AKARYAKIT, GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER KATEGORİSİNDE GERÇEKLEŞTİ

    Açıklamaya göre, TÜFE'ye yansıyan ürün maliyetlerindeki artışlar en çok akaryakıt, gıda ve alkolsüz içecekler kategorisinde belirgin oldu.

    Ülkede, ocak ayında TÜFE'de yıllık bazda görülen ilk düşüşün ardından şubat ayı rakamları enflasyonun yeniden artış eğiliminde olduğunu gösterdi.

    İspanya'da enflasyon 2021 şubat ayında yüzde 0 düzeyinde gerçekleşirken, yaz aylarına kadar yüzde 2,7'ye kadar yükselmiş, ekim ayından itibaren rekorlar kırarak aralıkta yüzde 6,5'a kadar çıkmıştı.

    ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 3'E YÜKSELDİ

    Ülkede taze gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek enflasyon da şubat ayında yüzde 3'e kadar yükselerek, Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.


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