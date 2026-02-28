İsrail'in İran'a saldırısı altının fitilini ateşledi

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı, geniş çaplı jeopolitik endişelere yol açtı. İran'ın başkentinin yankılanan patlama sesleriyle sarsıldığı bu süreç, küresel piyasalarda büyük bir çalkantı yarattı. Altın fiyatları hızla yükselirken yatırımcılar tedirginlikle durumu izliyor.
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu.
İsrail Savunma Bakanı Katz, İran’a “önleyici bir saldırı” başlattıklarını açıkladı.
Yaşanan bu jeopolitik gelişme sonrasında piyasa panik yaptı, kripto piyasasında fiyat düştü yükseliş bekleyen kaldıraçlı yatırımcılar tasfiye oldu ve sarece 15 dakikada 100 milyon dolar buharlaştı.
Altın cephesine gelindiğinde ise, ons altın 5 bin 278 dolardan hareket ediyor.
ALTININ ONSU REKORUNA YAKLAŞTI
Jeopolitik risk başladığında altın 5 bin 280 dolara kadar çıktı. Altının rekoru, 2025 sonunda 5 bin 299 olmuştu.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 453 lira (7 bin 703 liraya kadar yükseldi) / Kapalıçarşı'da: 7 bin 558 lira
Çeyrek altın: 12 bin 638 lira
Cumhuriyet altını: 51 bin 494 lira
Tam altın: 50 bin 555 lira
Yarım altın: 25 bin 277 lira
GÜMÜŞ
Gümüşün gramı yüzde 6,16 artışla 132,3602 lira olurken gümüşün onsu 88,13940 dolara fırladı.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,9493 lira
Euro: 51,9846 lira
Sterlin: 59,2094 lira