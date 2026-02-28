İsrail'in İran'a saldırısı altının fitilini ateşledi

İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran’a “önleyici bir saldırı” başlattıklarını açıkladı.

Yaşanan bu jeopolitik gelişme sonrasında piyasa panik yaptı, kripto piyasasında fiyat düştü yükseliş bekleyen kaldıraçlı yatırımcılar tasfiye oldu ve sarece 15 dakikada 100 milyon dolar buharlaştı.

Altın cephesine gelindiğinde ise, ons altın 5 bin 278 dolardan hareket ediyor.

ALTININ ONSU REKORUNA YAKLAŞTI

Jeopolitik risk başladığında altın 5 bin 280 dolara kadar çıktı. Altının rekoru, 2025 sonunda 5 bin 299 olmuştu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 453 lira (7 bin 703 liraya kadar yükseldi) / Kapalıçarşı'da: 7 bin 558 lira

Çeyrek altın: 12 bin 638 lira

Cumhuriyet altını: 51 bin 494 lira

Tam altın: 50 bin 555 lira

Yarım altın: 25 bin 277 lira

GÜMÜŞ

Gümüşün gramı yüzde 6,16 artışla 132,3602 lira olurken gümüşün onsu 88,13940 dolara fırladı.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,9493 lira

Euro: 51,9846 lira

Sterlin: 59,2094 lira