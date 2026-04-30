İşsizlik Sigortası Fonu’nda devlet katkısı yarı yarıya düşürüldü

İşsizlik Sigortası Fonu’na (İSF) devletin sunduğu katkı payı, yarı yarıya düşürüldü.

Karar, mayıs ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kararla birlikte fonun büyüme hızı yavaşlarken, devletin sorumluluğu da azalmış oldu.

Resmi düzenlemeye göre fona aktarılan devlet desteği yüzde 1 seviyesinden yüzde 0,5’e çekildi.

Bu karar, milyonlarca ücretli çalışanı ve iş arayanı doğrudan ilgilendiren havuzda devlet payının yüzde 50 oranında azalması anlamına geliyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN PAYI AYNI KALDI

Normal işleyişte İşsizlik Sigortası Fonu’na işverenler yüzde 2, işçiler ise yüzde 1 oranında prim ödüyordu. Devlet ise yüzde 1 oranında katkı sağlayarak havuzu destekliyordu.

600 MİLYAR LİRALIK HAVUZDA BÜYÜME YAVAŞLAYACAK

2025 yılı verilerine göre büyüklüğü 600 milyar lirayı aşan fonda, devlet desteğinin azaltılmasıyla birlikte birikim temposunun düşmesi bekleniyor.

Her ne kadar fon yüksek bir büyüklüğe ulaşmış olsa da fona giren taze para miktarındaki bu azalma, uzun vadede fonun gücünü zayıflatabilir.

ÖDENEN MAAŞLAR ŞİMDİLİK ETKİLENMEYECEK

Fona devlet katkısının azalması, halihazırda işsizlik ödeneği alan ya da alacak olanların cebine girecek parayı doğrudan düşürmeyecek.

Maaş ödemeleri mevcut sistem üzerinden devam edecek.

MAAŞ TUTARLARI

2026 yılına göre güncel tutarlar ise şöyle:

Son 4 ayı asgari ücretle geçenlere: 13 bin 111 lira 72 kuruş

Son 4 ay brüt 55 bin lira kazancı olanlara: 21 bin 833 lira 2 kuruş

Son 4 ay brüt 80 bin lira kazancı olanlara: 26 bin 223 lira 44 kuruş

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı ödeneğinden yararlanabilmek için belirli yasal şartların karşılanması gerekiyor.

İşsizlik ödeneği (halk arasında işsizlik maaşı) alabilmek için kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

Başvuruların, iş akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine veya internet üzerinden yapılması zorunlu.

KİM, NE KADAR SÜRE MAAŞ ALIYOR?

Ödenek süresi, yatırılan prim gün sayısına göre belirleniyor:

600 gün prim ödeyenler: 180 gün

900 gün prim ödeyenler: 240 gün

1.080 gün prim ödeyenler: 300 gün