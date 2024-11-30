AA
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.
İstanbul Havalimanı, 18-24 Kasım'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1.318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
LONDRA HEATHROW İKİNCİ
İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1.243 uçuşla Londra Heathrow, 1.240 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1.151 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.
SABİHA GÖKÇEN 10'UNCU
Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 648 uçuşla 10'uncu sırada yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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