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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu EUROCONTROL, "Avrupa Havacılık Raporu"nu yayınladı. Raporda günlük uçuş sayısına göre ise Avrupa'daki en yoğun havalimanı açıklandı.