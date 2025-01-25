İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği devam ediyor.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı, 2024 yılı geneline ilişkin havacılık verilerini paylaştı.
BİR KEZ DAHA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
EUROCONTROL'ün 'Avrupa Havacılığına Genel Bakış' raporuna göre söz konusu dönemde bir önceki yıla göre uçuş sayısını yüzde 2 artıran İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 1401 uçuş gerçekleştirildi.
Böylece İstanbul Havalimanı üst üste üçüncü yılı zirvede tamamladı.
En çok uçuşun gerçekleştiği havalimanları listesinde İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1336 seferle Amsterdam Schiphol, 1302 seferle de Londra Heathrow havalimanları izledi.
Raporda havayolu şirketlerinin uçuş rakamlarına da yer verildi.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları günlük ortalama 1435 sefer gerçekleştirerek Avrupa'da üçüncü sıraya yerleşirken ülke bazlı olarak havalimanlarından gerçekleştirilen günlük ortalama 3 bin 140 uçuşla Türkiye, Avrupa'da en çok sefer gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında 6'ncı sırada yer aldı.
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