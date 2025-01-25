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İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu EUROCONTROL raporuna göre İstanbul Havalimanı, 2024 yılında günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak üst üste üçüncü yıl da bu unvanını korudu.