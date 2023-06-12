İstanbul Havalimanı günlük hava trafiğinde Avrupa rekoru kırdı İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleşen toplam 1.684 uçuşla Avrupa havalimanları arasında tüm zamanların en yüksek günlük hava trafiğine ulaşıldığı bildirildi.

AA

İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası etkinlik, Şampiyonlar Ligi final karşılaşması ile hava trafiği arttı.

Havalimanının işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, dün İstanbul Havalimanı'nda toplam 1.684 uçak inişi ve kalkışı gerçekleşti.

Bu sayıyla İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük hava trafiğine ulaştı.

Frankfurt Havalimanı'nın rekoru geçildi

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı verilerine göre, en yüksek günlük hava trafiği, Eylül 2019'da Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda 1.624 iniş-kalkışla yaşanmıştı.

Rekor üzerine rekor

9 Haziran 2023 Cuma günü ise 226 bin 813 yolcu ve toplam 1.594 uçuşa ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, 11 Haziran Pazar günü de 1.684 uçuşla Avrupa havalimanları arasında tüm zamanların en yüksek trafiğini elde etti.