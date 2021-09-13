İstanbul'da ağustosta en çok suyu Esenyurt tüketti

Türkiye'de en fazla nüfusa sahip olan ve ağustosta tüm zamanların su tükekim rekorunun kırıldığı İstanbul'un ilçelerinin su tüketimine bakıldığında, üç ilçenin diğerlerinin önüne çıktığı görüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'da tüm zamanların en çok su tüketiminin yaşandığı ağustos ayında, şehre toplam 82 milyon 611 bin 392 metreküp su verildi.

AĞUSTOSTA SU TÜKETİM REKORU KIRILDI

Ağustos ayında su tüketiminde tüm zamanların rekorunun kırıldığı İstanbul'da Esenyurt 4 milyon 900 bin metreküp, Pendik 3 milyon 803 bin metreküp, Küçükçekmece ise 3 milyon 665 bin metreküp sarfiyatıyla listenin başında yer aldı.

Nüfus yoğunluğunun arttığı ilçelerde daha çok su tüketildiği gözlemlendi.

ESENYURT, AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK SU HARCAYAN İLÇE

İlçe bazlı olarak Esenyurt, ağustos ayında toplam 4 milyon 882 bin 4 metreküp su tüketerek en çok su harcayan ilçe oldu.

Esenyurt'u 3 milyon 803 bin 813 metreküp su tüketimiyle Pendik, 3 milyon 664 bin 404 metreküple Küçükçekmece, 3 milyon 500 bin 58 metreküple Ümraniye, 3 milyon 306 bin 329 metreküple Bağcılar takip etti.

3 MİLYON METREKÜPÜN ALTINDA SU TÜKETEN İLÇELER

Su tüketimi ağustos ayında toplam 3 milyon metreküpün altında yapan ilçeler ise şu şekilde:

Üsküdar 2 milyon 887 bin 347 metreküp, Başakşehir 2 milyon 862 bin 907 metreküp, Kadıköy 2 milyon 729 bin 965 metreküp, Kartal 2 milyon 667 bin 83 metreküp, Bahçelievler 2 milyon 592 bin 90 metreküp, Sarıyer 2 milyon 551 bin 560 metreküp, Maltepe 2 milyon 523 bin 707, Tuzla 2 milyon 403 bin 411 metreküp, Ataşehir 2 milyon 268 bin 285 metreküp, Fatih 2 milyon 215 bin 302 metreküp, Büyükçekmece 2 milyon 179 bin 957, Sultangazi 2 milyon 171 bin 347 metreküp, Esenler 2 milyon 96 bin 990 metreküp, Kağıthane 2 milyon 54 bin 810 metreküp, Avcılar 2 milyon 35 bin 646 metreküp su harcadı.

2 MİLYON METREKÜPÜN ALTINDA SU TÜKETEN İLÇELER

Ağustosta 2 milyon metreküpün altında su verilen ilçeler şunlar:

Sancaktepe 1 milyon 960 bin 304 metreküp, Gaziosmanpaşa 1 milyon 946 472 metreküp, Beylikdüzü 1 milyon 939 bin 718 metreküp, Şişli 1 milyon 857 bin 142 metreküp, Arnavutköy 1 milyon 784 bin 348 metreküp, Beykoz 1 milyon 683 bin 429 metreküp, Eyüpsultan 1 milyon 589 bin 929 metreküp, Bakırköy 1 milyon 570 bin 299 metreküp, Silivri 1 milyon 569 bin 667 metreküp, Beşiktaş 1 milyon 560 bin 523 metreküp, Beyoğlu 1 milyon 516 bin 522 metreküp, Zeytinburnu 1 milyon 402 bin 148 metreküp, Çekmeköy 1 milyon 372 bin 678 metreküp, Sultanbeyli 1 milyon 334 bin 605 metreküp, Güngören 1 milyon 322 bin 57 metreküp ve Bayrampaşa 1 milyon 291 bin 947 metreküp su kullandı.

1 MİLYON METREKÜPÜN ALTINDA SU TÜKETEN İLÇELER

Suyu 1 milyon metreküpün altında tüketen ilçeler ise 619 bin 1 metreküple Şile, 618 bin 340 metreküple Çatalca, 275 bin 248 metreküple Adalar oldu.

"BASİT TEDBİRLERLE TONLARCA LİTRE SU İSRAFI ÖNLENEBİLİR"

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, su kaynaklarını, iyi bir su yönetimiyle ve işletmesiyle ancak kendi kendine yetebilecek halde tutabileceğini söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacağını ve ülkede kişi başına kullanılabilir su miktarının 1120 metreküp olacağını, bu miktar suyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna gelebileceğini ifade eden Akgül, "Buna göre 2050 veya 2100 yılında Türkiye'yi çok ciddi bir su krizi mücadelesi beklemektedir. Bu tehlikeyi en aza indirmek için, su kaynaklarımız çok dikkatli yönetilmelidir." dedi.