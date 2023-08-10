İstanbul'da İTO üyesi fırınlarda zam: 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatının 6,5 lira olması kararı alındı.

AA & Ensonhaber

İstanbul gündeminde ekmek fiyatı var...

Döviz ve akaryakıttaki yükseliş nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde ekmek fiyatı da arttı.

Son olarak Megakent'te yaklaşık 5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı da zamlandı.

İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

200 gram ekmek 6.5 lira olacak

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı.