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    İstanbul’un enflasyonu yüzde 87,35

    İTO, İstanbul'un mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Bu veriler TÜİK'in cuma günü açıklayacağı enflasyondan önce öncü veriler olarak kabul ediliyor.
    • 01.06.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 13:09
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    İstanbul’un enflasyonu yüzde 87,35

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yürüttüğü araştırması sonucuna göre, İstanbul’da perakende fiyatlar mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 arttı.

    Aylık artış yüzde 5,84 oldu

    2022 Mayıs ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 5,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,76 oranında arttı.

    Yıllık artış yüzde 87,35

    2021 Mayıs ayına göre 2022 Mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 87,35, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 79,12 olarak gerçekleşti.

    Konut harcamaları yüzde 7,22 arttı

    Mayıs 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 12,15, konut harcamalarında yüzde 7,22, giyim harcamalarında yüzde 6,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,84, gıda harcamalarında yüzde 4,97, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,15 artış görülürken, diğer harcamalar grubunda değişim izlenmedi.

    Toptan fiyatlarda en fazla artış mensucat grubunda

    Mayıs 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 18,03, gıda maddeleri grubunda yüzde 7,42, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,73, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,34, madenler grubunda yüzde 0,89, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,24, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,19 artış görüldü.

    İstanbul’un enflasyonu yüzde 87,35 #1


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