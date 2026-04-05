İtalya'da yakıt kısıtlamaları havayollarını etkiliyor

Havacılık yakıtının önde gelen tedarikçilerinden biri, Paskalya trafiği ve Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle İtalya'daki bazı havaalanlarında yakıt dağıtımının 9 Nisan'a kadar kısıtlanacağına dair hafta sonu havayollarına bir bülten yayınladı.

ANSA haber ajansına göre Air BP, Bologna, Milano Linate, Treviso ve Venedik dahil olmak üzere dört havalimanında yakıt ikmaline kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

Açıklamada, yakıt ikmalinde önceliğin hava ambulansı uçuşlarına, devlet uçuşlarına ve üç saatten uzun süren uçuşlara verileceği, diğer uçuşlar için ise dağıtımın en az 9 Nisan'a kadar sınırlandırılacağı belirtildi.

YAKIT TEDARİKİNDE ZORLUK ÇEKİLİYOR

İtalyan Sivil Havacılık Otoritesi (ENAC) Başkanı Pierluigi Di Palma, yakıt tedarikindeki zorlukların "Hürmuz Boğazı'nın kapanmasıyla değil, Paskalya dönemindeki yoğun trafikle bağlantılı olduğunu" söyledi.

ANSA'ya verdiği demeçte, "Çatışma devam ederse sonuçları olacaktır." dedi.

Bu açıklama, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak bir saldırı başlatmasının ardından bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde geldi.

ABD-İSRAİL VE İRAN SAVAŞI

Saldırıda, o zamanki Dini Lider Ali Hamaney de dahil olmak üzere bugüne kadar 1.340'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Tahran, İsrail'in yanı sıra Ürdün, Irak ve ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla karşılık verdi. İran ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişini de kısıtladı.