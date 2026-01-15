İyi İşler’de yeni dönem: Kadın girişimcilere güçlü destek sürüyor

- Boyner Grup ve KAGİDER iş birliğiyle yürütülen İyi İşler Programı, 11. dönemde kadın girişimcilere destek olmaya devam ediyor.
- Program, kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.
- Bu yıl 11 şehirden 33 girişimciye 9 hafta sürecek eğitimler verilecek ve çeşitli iş konularında bilgi sağlanacak.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadın emeğinin ekonomiye katılımını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen İyi İşler Programı, yeni eğitim döneminde de kadın girişimcilerin yanında olmayı sürdürüyor.
Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle yürütülen program, 11. yılında da sürdürülebilir işletme yapılarının güçlendirilmesini ve kadın girişimcilerin rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyor.
11 ŞEHİRDEN 33 KADIN GİRİŞİMCİ PROGRAMA KATILIYOR
Program kapsamında bu yıl 11 şehirden seçilen 33 kadın girişimci, 9 hafta sürecek yoğun ve kapsamlı bir eğitim sürecine dahil olacağı bildirildi. Program kapsamında tekstilden hazır giyime, ayakkabıdan aksesuara kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren katılımcılar; girişimcilik, stratejik planlama, pazarlama ve dış ticaret gibi iş dünyasının temel alanlarında eğitim alacak.
GİRİŞİMCİLİKTEN KURUMSALLAŞMAYA UZANAN MÜFREDAT
İyi İşler eğitim programında ayrıca finansal okuryazarlık, sözleşmeler hukuku ve kurumsal yönetim gibi kadın girişimcilerin ihtiyaç duyduğu kritik başlıklara da yer verilmesi planlanıyor. Bu sayede katılımcıların yalnızca yerel pazarlarda değil, uluslararası tedarik zincirlerinde de etkin rol alabilecek kurumsal altyapıyı oluşturmaları hedefleniyor.
“KADIN EMEĞİYLE KALICI DEĞER YARATMAYI HEDEFLİYORUZ”
İyi İşler’in yeni dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı ve Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu, şunları söyledi:
Boyner Grup olarak ‘İyi İş’ kavramını yalnızca kâr etmekle sınırlamıyoruz. Kadın emeğini görünür kılmayı, sürdürülebilirliği merkeze almayı ve hayalleri güçlü yapılara dönüştürmeyi önemsiyoruz. İnanıyoruz ki bir kadın güçlendiğinde toplum güçlenir. Dokuz hafta sürecek bu yolculukta amacımız, işletmelerimizi küresel standartlara taşıyacak kurumsal altyapıyı birlikte inşa etmek. 10 yılda 190 mezuna ulaştık. 11. yılda mezun ağımızı daha da büyüterek yarattığımız etkiyi artıracağız.
“İYİ İŞLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN GÜÇLÜ BİR MODEL”
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise programın kadın girişimciler açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
Kadın girişimcilerin yalnızca iş kurmalarını değil, kurdukları işleri büyütmelerini ve kurumsallaştırmalarını önemsiyoruz. İyi İşler Programı, kadın girişimcilere bilgi ve deneyimin yanı sıra güçlü bir dayanışma ağı sunan çok kıymetli bir model. Boyner Grup ile yürüttüğümüz bu uzun soluklu iş birliği sayesinde kadın girişimcilerin pazarlara erişimlerinin arttığını ve ekonomik hayatta kalıcı bir etki yarattıklarını görüyoruz. KAGİDER olarak kadın emeğinin sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.