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    İzmir'e 3 kruvaziyerle 2 bin 300 turist geldi

    Kruvaziyer turizmi, koronavirüs salgınının etkilerini kaybetmesinin ardından hız kazandı. En son 3 farklı kruvaziyer İzmir limanlarına demirleyerek 2 bin 300 turisti karaya çıkardı.
    • 28.06.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 18:06
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    İzmir'e 3 kruvaziyerle 2 bin 300 turist geldi

    İzmir'e gelen kruvaziyer gemileri ile karaya çıkan 2 bin 300 turist alışveriş yaptı ve bölgeye canlılık getirdi.

    Gemilerden İtalya bandıralı Costa Venezia, Marshall Adaları bandıralı Nautica ve Seven Seas Explorer adlı kruvaziyerler, 2 bin 300 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı.

    Marshall Adaları bayraklı 180 metre uzunluğundaki "Nautica" Rodos Adası, "Seven Seas Explorer" ise Yunanistan'ın Gythio şehrinden hareket ederek sabah saatlerinde kente geldi.

    Costa Venezia, Çeşme'ye demirledi

    İçerisinde 2 bin 116 kamara bulunan turistik gezinti gemisi "Costa Venezia" ise Kuşadası'ndan kent limanına öğle saatlerinde yanaştı.

    Turistlerin gözdesi: Meryem Ana Evi

    Turistlerden bazıları çıkış işlemlerinin ardından Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Çeşme-Alaçatı bölgesine gitmek için limandan ayrıldı.

    İzmir'e 3 kruvaziyerle 2 bin 300 turist geldi ViDEO

    kruvaziyer

    kruvaziyer

    kruvaziyer

    kruvaziyer

    kruvaziyer

    kruvaziyer

    kruvaziyer

    kruvaziyer

    kruvaziyer


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