İzmir'de metro çalışanları için anlaşma sağlandı

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, 627 çalışanı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

İzmir'de metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi ve arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle İzmir Metro A.Ş'nin kapısına 12 Ekim'de grev kararı asılmıştı.

Giral, yaklaşık 6 ay süren görüşmelerde sonuç elde edilememesi nedeniyle bugün saat 05.00 itibarıyla grev kararını uygulayacaklarını açıklamıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, SÖZLEŞME İMZALANDI

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Metro A.Ş adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yürüttükleri ve 627 çalışanı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Görüşmelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Giral, İzmir Metro A.Ş 9. dönem toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

"ÇALIŞANLARIN YÜZÜ GÜLDÜ"

Çalışanların yüzünün gülebileceği şekilde görüşmelerin sonlandığını belirten Giral, "Hep baştan da söyledik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylemiyle 'eşit işe eşit ücret.' Geldiğimiz noktada çalışanların yüzü güldü. Bundan sonraki hedefimiz diğer sözleşmelerde daha iyi şartlarda, daha güzel sözleşmeler imzalamak. Arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun dedik." dedi.

"UZUN YILLARDIR ELDE EDEMEDİĞİMİZ KAZANÇLAR"

Çalışanlardan Tayfun Özçelik, görüşmelerin istedikleri gibi olduğunu ve uzun yıllardır elde edemedikleri kazançları bu sözleşmeyle aldıklarını ifade etti.

İlerleyen yıllarda daha iyi sonuçlar alacaklarının teminatının da verildiğini anlatan Özçelik, "Sendikamızın çabaları, bu sonucu almamızda çok büyük etken oldu. Elde edilen kazançtan herkes memnun." diye konuştu.

İŞLİLER İÇİN NE İSTENİYORDU

"Bu toplu pazarlık kapsamında, işçilerimizin daha iyi bir refah seviyesine ulaşması için, ekonomik hak ve menfaatlerinde çok ciddi iyileştirme sağlanmış; aylık 57,00 TL olan yakacak yardımı birinci yıl 200 TL/ay, ikinci yıl 270 TL/ay, yüzde 70 olan fazla çalışma ücreti yüzde 75, yüzde 15 olan gece zammı sözleşmenin ilk yılında yüzde 20, ikinci yılında yüzde 30, 1+2 yevmiye olan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti 1+3 yevmiye, daha önce olmayan birleştirilmiş sosyal yardım, birinci yıl 200 TL/ay, ikinci yıl 300 TL/ay, 254 TL olan evlenme yardımı 800 TL, 158 TL olan doğum yardımı 550 TL, bin 150 TL olan afet yardımı 2 bin TL, 223 TL olan izin yardımı 600 TL olarak kabul edilmiştir."

"SENDİKA TEKLİFİMİZİ DEĞERLENDİRMEDİ"

"Ancak; ilkokulda okuyan her çocuk için 215 TL olan öğrenim yardımı bin 400 TL/yıl, ortaokulda okuyan her çocuk için 215 TL olan öğrenim yardımı bin 550 TL/yıl, lisede okuyan her çocuk için 430 TL olan öğrenim yardımı bin 800 TL/yıl, yükseköğretim gören her çocuk için 645 TL olan öğrenim yardımı 2 bin 500 TL/yıl, 71 TL olan iş riski primi 130 TL/ay, 110 TL olan iş riski primi 180 TL/ay, 137 TL olan iş riski primi 230 TL/ay olarak önerilmesine ve günlük ücretlere de seyyanen 30,00 TL artış teklif edilmesine karşın sendika tarafından tekliflerimiz kabul edilmediği gibi değerlendirmeye de alınmamış, taslaktaki taleplerde ısrarcı olunmuş ve başka bir teklifin ciddiye alınmayacağı belirtilerek masadan kalkılmıştır."

YÜZDE 31.9 ZAM ÖNERİLDİ

"Sunduğumuz tekliflere göre 1 Ağustos 2021 itibariyle evli ve bir çocuklu metro sürücüsünün alacağı en düşük aylık ücret; ikramiye, yol, yemek, eğitim yardımları ve mesailer hariç 5 bin 34 TL, ikramiye dahil 6 bin 150 TL’dir. Bu bilgiler ışığında İzmir Metro AŞ’nin önerdiği zam oranı ortalama yüzde 31,9 dur. En alt maaş gurubunda bu oran yüzde 37,7’dir. Giydirilmiş ücretlere göre artış oranı ise yüzde 43,1 e kadar çıkmaktadır. Yine sosyal haklarda da çok ciddi artışlar öneren bir teklif yapılmıştır."