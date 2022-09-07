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    İzmirli balıkçılar av sezonundan umutlu

    Av sezonu başladı. Tezgahlarda çeşit arttı, fiyat düştü. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte İzmir'de balık fiyatlarında gerileme yaşandı.
    • 07.09.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 17:04
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    İzmirli balıkçılar av sezonundan umutlu

    Türkiye genelinde balıkçılar av sezonunun başlamasını dört gözle bekliyorlardı.

    İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nda balıkçıların yoğunlaştığı Havra Sokağı'nda balıkçı tezgahlarında şimdi bu bekleyiş yerini bolluğa bıraktı.

    Tezgahlarda 1 Eylül'de sezonun başlamasıyla sardalya, hamsi, mezgit (tavuk balığı), gopez, palamut, kefal, uskumru, barbun gibi av balıkları da bolca yerini aldı.

    Hamsinin kilosu 35 lira

    Bu pazarda kilogram fiyatı 35 lira olan hamsi ve sardalyanın 1,5 kilogramı ise 50 liradan satışa sunuluyor. Tavuk balığı 50, barbun 80-100, çipura 90, levrek ise 90-100 lira olan kilogram fiyatlarıyla tezgahlarda yer buluyor. Palamudun tanesi ise 50 liradan satılıyor.

    İstanbul'da fiyatlar farklı

    İstanbul'da ise palamudun tanesi 40, hamsinin kilosu ise 60 liradan satışta.

    İzmirli balıkçılar av sezonundan umutlu #1

    "İşler hareketlendi"

    AA'nın haberine göre Havra Sokağı'nda 13 yıldır esnaflık yapan Serkan İnce, sezon öncesi düşük olan işlerin av sezonuyla hareketlendiğini söyledi.

    İzmirli balıkçılar av sezonundan umutlu #2

    "Fiyatlar düşebilir"

    Denizden bol balık çıkması halinde fiyatların bir miktar daha düşebileceğini ifade eden İnce, en çok hamsi ve sardalyanın rağbet gördüğünü kaydetti.

    İnce, sezonun başlamasının tüm balık fiyatlarına yansıdığına dikkati çekerek, "100 liraya kadar dayanmıştı çipura. Şu an 85-90 lira. Levrekler 100-120 liradan yukarıydı. Şu an 100 liraya kadar alabilirsiniz." dedi.

    İzmirli balıkçılar av sezonundan umutlu #3

    "Fiyatlar yarı yarıya düştü"

    Serkan Çömlek de balık fiyatlarının genel olarak yarı yarıya düştüğünü, bazılarında düşüşün daha fazla olduğunu söyledi.

    İzmirli balıkçılar av sezonundan umutlu #4

    "Talebin artması için havanın soğuması gerek"

    Balığın protein kaynağı olarak bir sağlık ürünü olduğunu, bu fiyatların kaçırılmaması gerektiğini anlatan Çömlek, şöyle konuştu:

    "Daha önce kilogramı 250-300 liradan satılan barbun 80-100 liraya indi. Yine tavuk balığı sezondan önce 150 liraydı 50 liraya kadar düştü. Vatandaşlardan bol bol talep bekliyoruz ama şu an o talebi göremiyoruz. Balıklar bu rakamların altına daha düşmez. Taleplerin artması için havanın soğuması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.


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