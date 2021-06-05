İznik'te yaşayan seramik ustası Hasan Yaman, ürettiği eşyaları satarak hayata tutunmaya çalışırken, bir anda koronavirüs salgınında artan internet satışlarının da etkisi ile siparişlere yetişemiyor.

El becerisi ile yapılan özgün üretimler dünyada değer görüyor. Bursa’nın İznik ilçesinde çömlekçilik yapan Hasan Yaman da Avrupa’ya başta yağdanlık olmak üzere el işi seramikler gönderiyor.

İznik’in Çakırca Mahallesi’nde baba mesleği olan çömlekçiliği uzun yıllardır sürdüren Hasan Yaman, el işi seramik ürünlerini yurt dışına da gönderiyor. Ürettiği özel işlere salgın döneminde insanların ilgisinin daha da arttığını söyleyen

ALMANYA’YA EL İŞİ SERAMİK YAĞDANLIK

Almanya’ya el işi seramik yağdanlık yolladıklarını ifade eden Yaman, çalışma arkadaşlarının kadrosunun da genişlediğini belirtti.

İznik'te ürettiği el işi seramikleri Avrupa’ya ihraç ediyor ViDEO

ÇÖMLEKÇİLİK BABA MESLEĞİ

“Arada ufak tefek boşluklar versem de doğma büyüme bu mesleğin içindeyim. Baba mesleği olan çömlekçiliği yıllardır sürdürmekteyim” diyen Hasan Yaman, “Son birkaç yıla kadar ilgi gören bir meslek değildi ve ölmek üzereydi. O yüzden yeni yetişen ustalar, sanatkârlar yok. Fakat son yıllarda doğala dönüş, toprak tencere, desti, su kapları, yemek kaplarına ilgi arttı. Yaptığımız iş değer kazanmaya başladı. Talepler de arttı.” şeklinde konuştu.

“AVRUPA’YA EN ÇOK ZEYTİNYAĞI ŞİŞESİ GÖNDERİYORUZ”

Şu an en çok Avrupa’ya zeytinyağı şişesi gönderdiklerini vurgulayan Yaman, “Bunların tamamı el işi seramik, desenli zeytinyağı şişeleridir. Yemek grubunda kırmızı veya beyaz toprak alt yapılı, bardak, tabak, çanak gönderiyoruz. Tamamı ile elde yapılan mutfak malzemeleri yurt dışı ve içine gidiyor.

AMERİKA’YA AÇILMA İHTİMALİMİZ VAR

Avrupa dışında şu an Amerika’ya açılma ihtimalimiz var. Beklentilerimiz ve görüşmelerimiz Amerika ile devam ediyor.” dedi.

PANDEMİ SÜRECİ BİZLERİ İYİ DOĞRULTUDA ETKİLEDİ

Birkaç yıl öncesine kadar eşi ile çalıştıklarını söyleyen Yaman, “Fakat son birkaç yıldır talepler doğrultusunda 5-6 kişilik bir kadroya ulaştık. İnşallah daha da büyümeyi hedefliyoruz. Pandemi süreci bizleri iyi doğrultuda etkiledi. Pandemide insanların işleri kötüye giderken, biz ummadığımız şekilde taleple karşılaştık. İnternet satışlarında olsun, gelip almalar ve toptancıya verdiğimiz mallarda artış oldu. İnsanlar sıkılıp evden alışveriş de yapmak istedi. Bunun da etkilerini gördük.” ifadelerini kullandı.