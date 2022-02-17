Janet Yellen'den salgınlara karşı fon kurulması teklifi

Dünya koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandı. Gerekli planlamaları yapıp ekonomik paketleri devreye sokmakta geç kaldı. Bu kez yine olasılıklara karşı hazırlıklı olmak isteniyor.

Salgınlar ülke ekonomilerine zarar veriyor. Önceden bir fon kurarak verilen bu zararın etkilerinin azaltılması planlanıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecekte karşılaşılabilecek küresel sağlık krizlerini önlemeye yönelik yeni bir Dünya Bankası fonunun kurulmasını desteklemeleri için G20 ülkelerine çağrıda bulundu.

FON, KÜRESEL FİNANSAL AÇIKLARI GİDERECEK

Gelecekteki salgınlara karşı fon kurulması çağrısı yapan Yellen, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, yeni finansal aracı fonun, küresel finansman açıklarının giderilmesine yardımcı olacağını aktardı.

Mevcut araçlar olduğunu belirten Yellen, ancak uzmanların "boşlukların varlığını ve finansman ihtiyaçlarının inkar edilemez olduğunu" dile getirdiğini kaydetti.

İHTİYAÇ DUYULACAK FİNANSAL MİKTAR TAHMİN EDİLDİ

Yellen, gelecek 5 yıl içinde ihtiyaç duyulan finansman miktarının tahmini 75 milyar dolara ulaşacağını, bunun mevcut salgının ekonomik maliyetinden çok daha az olduğunu vurguladı.

Dünya Bankası'nın ev sahipliğinde yeni bir finansal aracı fonunun geliştirilmesini teşvik ettiklerini belirten Yellen, "Bunu bir sonraki salgına yanıt vermek için boş bekleyen bir para havuzu olarak görmüyoruz." ifadesini kullandı.

YATIRIMA TEŞVİK EDİLECEK

Yellen, söz konusu fonun, yakın vadede ülkeleri bir sonraki kriz için hazırlık yapma kabiliyetlerindeki ve kolektif kapasitedeki mevcut boşlukları doldurmak için yatırımlar yapmaya teşvik etmek amacıyla kullanılacağını bildirdi.