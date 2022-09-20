Japonya'da enflasyon ağustosta 8 yılın zirvesine çıktı

Japon yeni değer kaybedince ve ham madde fiyatlarını fiyat baskısı ile enflasyon 8 yılın zirvesine çıktı.

Japonya'da çekirdek tüketici ağustos enflasyonu, yaklaşık sekiz yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 2,8'e yükseldi.

Volatil taze gıda fiyatlarını hariç tutan ancak yakıt maliyetlerini kapsayan çekirdek tüketici fiyat endeksinin ağustosta yüzde 2,7'ye çıkması bekleniyordu. böylelikle enflasyon beklentilerin de üzerine çıkmış oldu.

Enflasyon hedefi aşıyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yüzde 2'lik hedefini art arda beşinci ayda da aşan enflasyon, fiyat baskılarının bankanın tahmin ettiğinden daha uzun süre devam edeceğinin sinyalini verdi.

Bankanın aşırı gevşek para politikası sürüyor

Ancak buna rağmen birçok ekonomist merkez bankasının aşırı gevşek para politikasında ani bir değişiklik yapmasını beklemiyor.

Politika faizinde sıfıra yakın tutulması beklentisi

Reuters'in haberine göre, BoJ'un perşembe sona erecek iki günlük para politikası toplantısının ardından kısa ve uzun vadeli faizlerini sıfıra yakın tutması bekleniyor.

Ekimde enflasyonun daha da yükselmesi bekleniyor

Norinchukin Research Institute'un baş ekonomisti Takeshi Minami, "Zayıf yen, Japonya'ya enflasyonu ithal ediyor. Çekirdek tüketici enflasyonu Ekim'de yüzde 3 ile zirve yapmaya doğru gidiyor." dedi ve ekledi: