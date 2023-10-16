Jeopolitik gerginlikler Brent petrolün varilini yükseltti Emtia fiyatlarının bazıları düşer bazıları yükselirken Brent petrol, haftayı yüzde 7,2 yükselişle 90 dolardan tamamlayarak, değeri artan ürünlerin arasında yer aldı.

AA

Geçen hafta emtia piyasasını birçok faktör etkiledi. Jeopolitik risklerin etkisiyle geçen hafta yükseliş eğiliminin hakim olduğu emtia piyasasında, ürün bazlı ayrışmalar öne çıktı.

İsrail-Filistin çatışması kaynaklı endişeler, emtia piyasasını yönlendiren temel unsurlar arasında yer aldı.

Dolara olan talep arttı. Çin kaynaklı endişeler devam etti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışıyla çatışmaların daha da yayılabileceği endişelerini artırdı.

Altın ve gümüş yükseldi

Geçen hafta değerli metallerde altın ve gümüşteki yükseliş dikkati çekerken, platinde sınırlı artış kaydedildi, paladyum ise değer kaybetti. İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi "güvenli liman" varlıklarından altına olan talebi artırdı. Altının ons fiyatı, İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle yüzde 5,5 yükselerek geçen haftayı 1.932,86 dolardan tamamladı.

Brent petrolde yükseliş yüzde 7'yi aştı

Geçen hafta jeopolitik risklerin emtia piyasasında en fazla etkilediği ürün Brent petrol oldu. Brent petrol, haftayı yüzde 7,2 yükselişle 90 dolardan tamamladı.

Brent petrol fiyatındaki yükselişte, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmesinin küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu.

ABD ve Batılı ülkelerin İran'a karşı tedbir alma ihtimali de fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

"Petrol fiyatları enflasyon endişesini artırabilir"

Analistler, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu ve yükselen petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini de artırabileceğini ifade etti.

Doğalgaz fiyatları yukarı yönlü hareket etti

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz, geçen haftayı yüzde 1,2 artışla tamamladı. ABD'li enerji şirketi Chevron, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle İsrail'in talebi üzerine Doğu Akdeniz'deki Tamar doğalgaz sahasında üretimi durdurduğunu açıkladı.

İsrail-Filistin çatışması sonrası Tamar gaz sahasındaki üretimin durdurulması ve Finlandiya ile Estonya arasındaki Balticconnector boru hattının olağan dışı basınç düşüşü nedeniyle kapatılması da doğalgaz fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Finlandiya ve Estonya arasında doğalgaz akışını sağlayan, 8 Ekim'deki olağan dışı basınç düşüşü ve sızıntı nedeniyle kapatılan Balticconnector boru hattının onarımının en az 5 ay süreceği bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)