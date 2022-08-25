Joseph Stiglitz: Faiz oranlarının artırılması, durumu kötüleştirir

Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz, daha fazla faizin daha çok enflasyon anlamına geldiğini anlattı.

ABD ve Avrupa, enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımı yolunu tercih ediyor.

Faiz oranlarının artırılmasıyla, hayat pahalılığının önüne geçileceğine inanılıyor.

Ancak Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, ezber bozan bir çıkış yaptı.

Faiz artırımı konusunda aykırı açıklama

Stiglitz, "Faiz oranlarını yükseltmek, arz yönlü sorunları çözmez. Hatta durumu daha da kötüleştirir." dedi.

Arz yönlü darboğazların üstesinden gelmek için daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Stiglitz, "Ancak faizi artırmak, bu yatırımları yapmayı daha da zorlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Joseph Stiglitz: Faiz oranlarının artırılması, durumu daha da kötüleştirir ViDEO

"Faiz oranlarını yükseltirseniz enflasyon artar"

Bloomberg'e konuşan 79 yaşındaki ekonomist, faiz seçeneğinin, fiyatların daha da yükselmesine ve böylece daha fazla enflasyona yol açabileceği konusunda uyardı.

Joseph Stiglitz, verdiği demeçte, "Faiz oranlarını yükseltirseniz, ev sahipleri yüksek maliyetleri kiracılara yansıtır ve yine enflasyon artar." diye konuştu.

"Sorunun temel kaynağına inmiyorlar"

Bu şekilde daha fazla gıda ve enerji sağlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Stiglitz, "Sorunun temel kaynağına inmiyorlar. Asıl risk, işlerin daha da kötüleşecek olmasıdır." diye ekledi.