JPMorgan: ABD ekonomisi resesyona gidiyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye yön veren kararları finans dünyasının merceğinde.

Ekonomistler, korumacı politikaların istihdam ve yatırımlar üzerinde baskı yaratacağını ve resesyonun kaçınılmaz hale gelebileceğini ifade ediyor.

ABD'nin en büyük bankası konumundaki JPMorgan, Trump yönetiminin bu hafta duyurduğu yeni gümrük tarifelerinin ABD ekonomisini resesyona sürükleyeceğini öngördü.

Bankanın baş ekonomisti Michael Feroli, büyüme beklentilerini negatife çekerken, işsizlik oranının da yükseleceği uyarısında bulundu.

ABD BÜYÜME HEDEFLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

JPMorgan'ın ardından Barclays, Citi ve UBS gibi diğer büyük yatırım kuruluşları da ABD büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

JPMorgan, Donald Trump yönetiminin bu hafta açıkladığı kapsamlı gümrük tarifelerinin ekonomiye etkilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı bir uyarıda bulundu. Banka, yeni tarifelerin ABD ekonomisini bu yıl resesyona sürükleyebileceğini öngördü.

Michael Feroli, yayımladığı notta, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yıl genelinde daralma riski taşıdığını belirtti. Feroli, daha önce yüzde 1,3 olarak tahmin ettikleri büyüme beklentisini, -yüzde 0,3 seviyesine çektiklerini açıkladı.

Aynı hafta içerisinde Barclays, ABD ekonomisinin 2025'te durgunlukla tutarlı bir şekilde daralmasını beklediğini duyurmuştu.

Citi ekonomistleri büyüme beklentilerini yüzde 0,1’e, UBS ekonomistleri ise yüzde 0,4’e çekti.