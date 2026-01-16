Kadın otomotiv gazetecileri, Hyundai IONIQ 9'u yılın büyük SUV’u seçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hyundai’nin tamamen elektrikli SUV modeli IONIQ 9, “2026 Kadınların Dünyasında Yılın Otomobili Ödülleri” (WWCOTY) kapsamında “Yılın Büyük SUV Otomobili” seçildi. Geçtiğimiz yıl aynı ödülü SANTA FE modeliyle alan Hyundai, bu başarısıyla tasarım, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

KADIN GAZETECİLERDEN KÜRESEL ONAY

WWCOTY jürisi, beş kıtada 54 ülkeden 84 kadın otomotiv gazetecisinden oluşuyor. Modeller; güvenlik, kalite, tasarım, performans, sürüş kolaylığı, çevresel etki ve fiyat-performans kriterleri doğrultusunda değerlendiriliyor. IONIQ 9, yaklaşık 20 rakibini geride bırakarak büyük SUV segmentinde öne çıktı. WWCOTY’de Türkiye’yi otomotiv gazetecisi ve içerik üreticisi Ayça Çizer temsil ediyor.

“YENİ BİR REFERANS NOKTASI OLUŞTURUYOR”

WWCOTY İcra Kurulu Başkanı Marta García, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, “Hyundai IONIQ 9, ileri teknolojinin günlük kullanım kolaylığıyla nasıl kusursuz biçimde birleşebileceğini gösteriyor. Hızlı ve verimli şarj yetenekleri, geniş iç mekânı ve yüksek kalite seviyesiyle büyük elektrikli SUV segmentinde yeni bir referans noktası oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

IONIQ 9’U ÖNE ÇIKARAN ÖZELLİKLER

Hyundai’nin IONIQ ürün gamının amiral gemisi olan IONIQ 9, markanın mühendislik ve inovasyon gücünü yansıtıyor.

Tasarım: Aerodinamik zarafeti fütüristik detaylarla birleştiren güçlü ve çarpıcı dış görünüm.

İç Mekan: Altı veya yedi kişilik oturma düzenine sahip, üç sıralı geniş ve konforlu yaşam alanı.

Sürdürülebilirlik: E-GMP platformu ve 800 volt teknolojisi sayesinde uyumlu şarj istasyonlarında bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80’e yalnızca 24 dakikada şarj edebilme imkanı.

BİR YILDA ÇOK SAYIDA PRESTİJLİ ÖDÜL

Kasım ayında Türkiye’de de satışa sunulan IONIQ 9, kısa sürede birçok uluslararası ödül kazandı. Bunlar arasında:

-2025 TopGear.com Elektrik Ödülleri

-GCOTY 2026 Almanya Yılın Premium Otomobili

-Carwow Car of the Year Awards 2026 – Yılın En Konforlu Otomobili

-2025 Australian Good Design Awards – Altın Ödül ve En İyi Dış Tasarım

-Red Dot Award

-2025 iF Design Awards

WWCOTY’DE SIRADA “SUPREME WINNER” VAR

Yalnızca kadın otomotiv gazetecileri tarafından verilen tek küresel otomobil ödülü olan WWCOTY, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon kişiye ulaşıyor.

Büyük SUV kategorisindeki başarısıyla IONIQ 9, şimdi diğer kategori birincileriyle birlikte WWCOTY’nin en prestijli ödülü olan “Supreme Winner” için adaylar arasında yer alıyor. Nihai kazanan Mart ayında açıklanacak.