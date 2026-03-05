Kadın turizmcilerden ortak mesaj: Sektöre atılmaktan korkmayın

Günümüzde yaklaşık yüzde 37 seviyesinde olan bu oranı artırmak için genç kadınların sektöre katılmasının teşviki, kariyer desteği ve yönetici pozisyonlarındaki temsiliyetin artması büyük önem taşıyor.

Sektörün yatırım, operasyonlar, geliştirme ve pazarlama gibi çeşitli alanlarında liderlik görevleri üstlenen kadın profesyoneller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde turizmdeki tecrübelerini ve sektörde kariyer yapmayı düşünen genç kadınlar için tavsiyelerini paylaştı.

YÜZDE 80’E YAKIN KADIN ÇALIŞAN ORANI

Başkentte hizmet veren TRYP by Wyndham Ankara Oran, kadını güçlendirmeye yönelik girişimleriyle öne çıkan turistik tesisler arasında yer alıyor. Otelin sahibi ve genel müdürü Oya Altın, ekiplerindeki kadın çalışan oranının 80’e yakın olduğu bilgisini aktarıyor ve tek başına çocuk yetiştiren kadınların istihdamına özel önem verdiklerini belirtiyor.

Bilkent Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Okulu’ndan mezun olan Oya Altın, TRYP by Wyndham Ankara Oran’da üstlendiği liderlik görevini şu sözlerle anlatıyor:

TRYP by Wyndham Ankara Oran benim için ayrı bir yere sahip. Burayı adeta evim gibi benimsedim. Sadece bir yatırım olarak değil, marka değeri, ekip yapısı ve misafir deneyimi açısından titizlikle ilgilendiğim, her detayına hassasiyetle yaklaştığım bir yapı. Global bir markanın parçası olmak, profesyonel gelişimi destekleyen bir yapının içinde yer almak benim için çok kıymetli. Benim için otelcilik sadece bir iş değil; emek, bağlılık ve uzun vadeli vizyon gerektiren bir sorumluluk.

“KADININ KARAR VERİCİ ROLLERDE DAHA FAZLA YER ALMASI DESTEKLENMELİ”

Oya Altın, turizm sektöründe kadınların özellikle yöneticilik kadrolarında geçmişe göre daha aktif olduğunu, bununla birlikte konaklama sektöründe kadınların yalnızca sadece operasyonel pozisyonlarda değil, karar verici ve yönetici rollerde daha fazla yer almasının desteklenmesi gerektiğini söylüyor.

Konaklama sektöründe kariyer yapmak isteyen genç kadınların her şeyden önce kendilerine güvenmesi gerektiğinin altını çizen Altın, “Bu sektör dinamiktir. İletişim gücü, disiplin ve çözüm odaklı bakış açısı sizi her zaman bir adım öne taşır. Sabırlı olmak, sahayı öğrenmek ve her pozisyondan deneyim kazanmak çok kıymetli. Aynı zamanda yabancı dil ve kişisel gelişime yatırım yapmak uzun vadede büyük avantaj sağlar. En önemlisi ise hayal ettikleri pozisyonu gözlerinde büyütmemeleri. Doğru adımlar ve kararlılıkla ilerlediklerinde liderlik kapıları mutlaka açılır.” diyor.

BİLGİNİN VERDİĞİ ÖZGÜVEN

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Geliştirme Direktörü Özlem Şahin, konaklama sektörünün, kadın profesyonel varlığının geçmişte sınırlı olduğu otel geliştirme alanında uzmanlaşan liderleri arasında yer alıyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Otelcilik ve Konaklama İşletmeciliği bölümünden mezun olan Şahin, daha sonra eğitimine Almanya ve ABD'de stratejik planlama ve pazarlama alanlarında devam etti ve ön bürodan başlayarak otelciliğin tüm departmanlarında tecrübe kazandı. Kariyerinin başında katıldığı bazı toplantılarda tek kadın olarak herkesten fazla hazırlanması gerektiğini aktaran Şahin, sektördeki tecrübesini şu sözlerle anlatıyor:

"Ben bu süreci kendime yatırım yaparak aştım. Daha çok okudum, finansal konularda derinleştim, rakamlara hâkim oldum. Çünkü bilgi en güçlü özgüveni veriyor. Aynı zamanda güçlü ilişkiler kurmanın ve uzun vadeli düşünmenin çok değerli olduğunu gördüm. Sabır, disiplin ve istikrar gerçekten fark yaratıyor."

“KADINLARIN YETKİNLİĞİ TURİZMDE AVANTAJ”

Turizmde bir kariyerin kadınlar için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Şahin, turizm alanında kariyer yapmayı düşünen genç kadınlara şu tavsiyelerde bulunuyor:

Bu sektör insanı anlamayı, empati kurmayı, hızlı çözüm üretmeyi ve aynı anda birçok süreci yönetebilmeyi gerektiriyor. Kadınların doğal olarak güçlü olduğu pek çok yetkinlik burada ciddi bir avantaja dönüşüyor. Genç kadınlara öncelikle kendilerine sınır koymamalarını öneririm. Turizm çok geniş bir dünya ve içinde sayısız fırsat var. Turizm sadece operasyon demek değil; sektörün yatırım, marka geliştirme, finans ve strateji gibi alanlarında da kariyer yapmak mümkün. En önemlisi, dinlemek ve sabırlı olmak gerekiyor. Bu sektör hızlı gibi görünse de gerçek başarı istikrarlı bir emek istiyor. Kendinize güvenin, öğrenmeye açık olun ve vazgeçmeyin. Çok sevdiğiniz bir işinizin olacağına inanın.

Mentorluk mekanizmalarının artmasının öneminin altını çizen Özlem Şahin, "Bence en önemli konu görünürlük. Kadın liderlerin daha fazla konuşması, deneyimlerini paylaşması ve genç profesyonellere dokunması gerekiyor. Uluslararası bir ağın parçası olmak, global eğitim programlarına erişim, şeffaf kariyer planlaması ve performansa dayalı ilerleme sistemleri kadın profesyoneller için güçlü bir zemin oluşturuyor." diyor.

“TURİZM KİŞİSEL GELİŞİME KATKIDA BULUNUYOR VE VİZYON KAZANDIRIYOR”

Ticari başarısında kadın profesyonellerin liderliğinden destek alan turistik tesislerden bir diğeri de 2025 yılında Anadolu yakasında açılan La Quinta by Wyndham İstanbul Kartal. Otelin genel müdürü Fatma Torlak, sektörde 26 yıllık deneyime sahip bir turizmci. Sektördeki kariyerine lise yıllarında yiyecek-içecek departmanında yaptığı stajla başlayan Torlak, lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletme bölümünde tamamladı ve yıllar içinde Wyndham'ın üç farklı şehirdeki otelleri de dahil olmak üzere uluslararası zincirlerde yönetici pozisyonlarında görev aldı.

Fatma Torlak, "Turizm sektörü kadınlara özellikle kişisel gelişim ve vizyon anlamında çok fazla şey katıyor. Çünkü otelcilik sistemi kendinizi sürekli geliştirmeniz ve dinamik tutmanız konusunda zorluyor." diyor.

Otelciliğin kadınların kendini en iyi ve en güçlü hissedecekleri sektörlerin başında geldiğini belirten Torlak, konaklama sektöründe kariyer yapmayı düşünen genç kadınlara, bu yolculuğa başlamaktan korkmamalarını tavsiye ediyor.

La Quinta by Wyndham İstanbul Kartal'da otelin açılışından geçen kısa süre içinde yüzde 45 kadın çalışan oranına ulaştıklarını belirten Fatma Torlak, bu oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor.

“GEÇİŞ ESNEKLİĞİ KADINLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Turizm sektörünün profesyonellere sunduğu en önemli fırsatlardan biri de kariyerlerini birbirinden farklı alanlarda ve dünyanın çeşitli ülkelerinde geliştirme fırsatı. Wyndham Hotels & Resorts Türkiye ve Orta Doğu Saha Pazarlama Direktörü Deniz Güley, sektörün uluslararası pazarlardaki tecrübesiyle öne çıkan liderleri arasında yer alıyor. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunu olan Güley, eğitimine Almanya ve ABD'de devam etti. Washington DC ve Dubai'nin tanınmış otellerinin operasyonlarında yöneticilik görevleri üstlenen Güley, Türkiye'ye döndükten sonra uluslararası zincirlerde misafir deneyimi, kalite ve proje yöneticiliği, sadakat ve ortaklıklardan sorumlu olarak görev aldı.

Turizm sektörünün kadınlara erken yaşta sorumluluk alma ve karar süreçlerinin içinde yer alma imkanı sunduğunu belirten Deniz Güley, "Tek bir departmanda başlayan bir kariyer, zamanla daha farklı ve daha geniş perspektif gerektiren rollere evrilebiliyor. Bu geçiş esnekliği, kariyerini kendi ilgi alanlarına ve güçlü yönlerine göre şekillendirmek isteyen kadınlar için önemli bir fırsat?" diyor.

“KONFOR ALANINIZDAN ÇIKMAKTAN ÇEKİNMEYİN”

Operasyonel bir rolden bölgesel ve stratejik rollere geçiş sürecinin zorlu bir süreç olduğunu belirten Güley, tecrübelerini şöyle aktarıyor:

Bu geçişte kendimi sürekli geliştirmeye, dijital pazarlama, sadakat programları ve stratejik iş birlikleri gibi alanlarda eğitimler almaya odaklandım. Yeni sorumluluklara açık olmak ve konfor alanının dışına çıkabilmek, kariyerimde belirlediğim hedeflerime ulaşmamda en önemli etkenler oldu. Konfor alanınızdan çıkmaktan çekinmeyin; en büyük kişisel gelişim imkanını konfor alanlarımızdan çıktığımızda buluyoruz. Sürekli öğrenmeye, mümkünse yurtdışı deneyimi kazanmaya, yabancı dil ve dijital yetkinliklerinizi geliştirmeye çalışın. Kendinize güvenin. Başkası yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Liderlik sadece unvanla değil, yarattığınız etkiyle, sorumluluk alma cesaretinizle ve çevrenize ilham verebilme gücünüzle ilgilidir.

Turizmin konaklama, ulaşım, deneyim, yatırım, pazarlama ve hizmet zincirinin tamamını kapsayan çok katmanlı bir ekosistem olduğunu vurgulayan Deniz Güley, sözlerine şunları ekliyor:

Kadınların empati, iletişim ve duygusal zeka gibi halihazırda güçlü olan yönleri, bu alanlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Bu yetkinlikler doğru fırsatlar ve destekleyici bir çalışma ortamıyla birleştiğinde, sadece başarılı profesyoneller değil, aynı zamanda güçlü ve dönüştürücü liderler ortaya çıkıyor. Dünya Kadınlar Günü’nün, kadınların potansiyelini kutladığımız bir gün olmanın ötesinde, eşit fırsatlara erişimin güçlendirildiği ve somut adımların atıldığı bir farkındalık alanına dönüşmesini diliyorum.