Dünyada en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke

Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip 10 ülkesine dair güncel veriler, devasa yeraltı zenginliğinin her zaman ekonomik refah veya siyasi istikrar anlamına gelmediğini bir kez daha ortaya koydu.

Dünyada en fazla petrol rezervlerine sahip Körfez ülkeleri, petrol ihracatlarının neredeyse tamamını Basra Körfezi'nin ağzındaki Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor.

EN GÜÇLÜ PETROL KAYNAĞI VENEZUELA'DA

2024-2026 projeksiyonlu listede, Venezuela 303,2 milyar varillik rezerviyle listenin zirvesinde yer alırken, ihracat gelirlerinin sadece 9,8 milyar dolarda kalması dikkat çekiyor.

Rezerv şampiyonu olan ülkenin, siyasi krizler ve ambargolar nedeniyle potansiyelini kullanamadığı görülüyor.

SUUDİ ARABİSTAN İKİNCİ

Listenin ikinci sırasında 267,2 milyar varille yer alan Suudi Arabistan, 187 milyar dolarlık devasa ihracat geliriyle rezervini nakde çevirme konusunda en başarılı ülke konumunda.

LOJİSTİK KABUS

"Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması", Suudi Arabistan, Irak, BAE ve Kuveyt gibi Körfez ülkeleri için en büyük lojistik kabusu.

Savaş ve Enerji: Rusya (80 milyar varil) Ukrayna ile, İran (208,6 milyar varil) ise İsrail ve ABD ile doğrudan veya dolaylı çatışma/gerilim süreci yaşıyor. Bu durum enerji arz güvenliğini küresel bir risk haline getiriyor.

ABD’nin Stratejik Konumu: 45 milyar varillik görece düşük rezervine rağmen ABD, 124 milyar dolarlık ihracat hacmiyle teknolojik ve operasyonel verimliliğini konuşturuyor.

Lojistik Riskler: Irak, BAE ve Kuveyt için en kritik darboğaz Hürmüz Boğazı. Bu rotadaki herhangi bir aksama, dünya petrol piyasalarında şok dalgaları yaratma potansiyeline sahip.

REZERV VS. İHRACAT TABLOSU