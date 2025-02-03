Kahramanmaraş’ta düğünlerde takılan kemerin imitasyonu 1.000 TL

İHA

Bazı bölgelerde altın kemer ve büyük çaplı kolyeler, prestij vesilesi olarak düğünlerde takılarak sergileniyor.

Kahramanmaraş’ta altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle düğün yapacak vatandaşlar, tarihi Kapalıçarşı’daki imitasyonculara yöneldi.

Kahramanmaraş’ta tarihi Kapalıçarşı’da, altın kemerin imitasyonu 1.000 TL'ye satılıyor.

"ALTIN FİYATI ARTINCA İMİTOSYANA İLGİ ARTTI"

Çarşıda 30 yıldır imitasyon kemer, bilezik, yüzük satışı yapan Ali Atıcı, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak kişilerin imitasyon ürünlere ilgisinin arttığını söyledi.

Atıcı, gerçeği ile imitasyonunun karıştırıldığını belirtiyor.

"KEMERİN GERÇEĞİ 1 MİLYON TL"

Düğünlerde en çok kemer ve bileziklere yönelim olduğunu söyleyen Atıcı, şöyle konuştu:

Altın fiyatları yükseldikçe imitasyona rağbet artıyor. Altına gücü yetmeyenler, düğün yapanlar, altını bozdurup tekrardan yerini doldurmak isteyenler geliyorlar ve bu şekilde eksiklerini tamamlıyorlar. Burada en pahalı ürünümüz kemer. İmitasyonu 1.000 TL olan kemerin gerçeği 1 milyon.

"100 TL'LİK BİLEZİĞİN GERÇEĞİ 60 BİN LİRA"

Atıcı, "En uygun fiyatlarımız burma bilezik ve kıvırcık bilezik 100 TL’den başlıyor. Gerçeği ise 60 bin TL." dedi.