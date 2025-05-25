Kahve bu ay yatırımcısına acı verdi

AA

Emtia fiyatları yatırımcının odağındayken, kahve fiyatları iniş ve çıkışları ile gündemi belirliyor.

Küresel arzın artacağı beklentisi kahve fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu.

Dünyanın önde gelen kahve üreticilerinin üretim tahminlerini artıracağına yönelik beklentiler, fiyatlardaki düşüşte önemli bir etken oldu.

ABD Tarım Bakanlığı, Brezilya'nın 2025/26 kahve üretiminin yıllık yüzde 0,5 artışla 65 milyon torbaya, Vietnam'ın 2025/26 kahve üretiminin ise yıllık yüzde 6,9 artışla 31 milyon torbaya çıkacağını tahmin ediyor.

ABD'DE BÜYÜME ENDİŞELERİ KAHVENİN FİYATINI ETKİLEDİ

Ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin devam etmesi ve bunun talep endişelerini tetiklemesi kahve fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Brezilya ulusal gıda tedarik ajansı Conab da ülkenin 2025 kahve üretiminin ocak tahminine göre yüzde 7,5'lik artışla toplam 55,7 milyon çuval olmasının beklendiğini bildirdi.

KAHVENİN LİBRESİ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

ABD’de faaliyet gösteren Intercontinental Exchange (ICE) emtia borsasında, kahvenin libre fiyatı nisan ayı sonuna kıyasla yüzde 10’un üzerinde düşerek 3,58 dolara kadar geriledi.

AŞIRI YÜKSELEN FİYATLAR TALEBİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kahvenin libre fiyatı bu yıl 4,30 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

Brezilya'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve havanın yağışsız geçmesi kahve ağaçlarının çiçeklenmesini ve rekolteyi düşürmüştü.

Kahve fiyatlarındaki yükselişin diğer nedeni Vietnam'dı. Vietnam'da geçen yıl hava koşulları nedeniyle üretimde düşüşler görüldü. Küresel olarak fiyatların bu kadar yükselmiş olması alıcıların nispeten çekimser kalmasına yol açıyor.

Fiyatların çok yükselmiş olması nedeniyle uzun vadeli alımların nispeten ertelenmesi de kahve talebini olumsuz etkiledi.

KOLOMBİYA'DA KAHVE ÜRETİMİ

Öte yandan Kolombiya'da kahve üretiminin 29 yılın en yüksek seviyelerine çıkması fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı. Dünyanın en büyük 3. kahve üreticisi olan Kolombiya'da kahve rekoltesindeki artış, Brezilya'da beklenen yağışlar, kahve üreticilerinin yüksek fiyatlardan dolayı kahve alımı için çekimser kalmasından dolayı kahve fiyatlarında kâr satışları etkili oldu.