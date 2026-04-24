TCMB Olağan Genel Kurulu 27 Nisan'da toplanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) duyurusuna göre, 94. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

TCMB'nin toplantı ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri genel kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecek.

e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme Bankanın internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında yer alıyor. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS'ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziki olarak katılım sağlayamayacak.

ONLİNE YA DA FİZİKİ KATILIM MÜMKÜN

Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilecek. Pay sahipleri, genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilecek.

Toplantıda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu'nun 2025 hesap yılına ait raporları görüşülecek.

BOŞALAN ÜYELİKLERİN YERİNE SEÇİM YAPILACAK

2025 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı onaylanmasının yanı sıra Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları ve Banka Meclisi'nin 30 Nisan 2026 tarihi bitiminde boşalacak 2 üyeliği ile Denetleme Kurulu'nun aynı tarihte boşalacak 1 üyeliği için seçim yapılacak.