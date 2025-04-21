Kamu işçisinin zam pazarlığında gözler yeni toplantıda

AA

Kamu işçisinin gözü zam pazarlıklarında....

Hak-İş ve Türk-İş'in ortak hazırladığı zam teklifini 25 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasının ardından gözler, işveren tarafına yani Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrilmişti.

İşçilerin teklifi üzerine çalışan TÜHİS temsilcileri, 16 Nisan tarihinde Hak-İş ve Türk-İş ile görüştü.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, 24 Nisan'da yeni bir toplantı daha yapılacağını söyledi.

"SÜRECİ HASSASİYETLE YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Işıkhan, "Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da TÜHİS ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti.

"BAKANLIK OLARAK KOORDİNASYON SORUMLULUĞUNA SAHİBİZ"

Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim.



Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var.



Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor.

KAMU İŞÇİSİNİN TALEPLERİ NE?

Kamu işçileri, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesini istiyor.

Bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam talep edildi.

Diğer altı aylık dönemler içinse yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi isteniyor.