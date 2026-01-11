Kamuda 13 bin 385 görme engelli vatandaş istihdam ediliyor Türkiye'de engelli vatandaşların istihdamı her geçen gün artıyor. Kamuda görev yapan 13 bin 385 görme engelli memur, ülkenin sosyal politikalarının bir parçası olarak önemli bir rol üstleniyor. Engelli bireylerin topluma entegrasyonu ve yaşam kalitelerinin yükselmesi destekleniyor.

Göster Hızlı Özet Türkiye'de kamuda 13 bin 385 görme engelli vatandaş istihdam ediliyor.

Engelli bireylerin topluma entegrasyonu ve yaşam kalitelerinin artırılması sosyal politikaların önemli bir parçası.

Şubat ayında 1.573 engelli vatandaş daha kamu kurumlarına yerleştirilecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Sosyal politikaların önemli bir hedefi de engelli vatandaşların toplumsal yaşama uyumlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmaları. Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı 209 bin 180 görme engelli vatandaş bulunuyor. Bugüne kadar toplam 82 bin 626 engelli vatandaşın kamuda istihdamı sağlandı. Türkiye'de 2002'den bu yana engelli memurların sayısını 15 kat arttı. GÖRME ENGELLİ MEMUR SAYISI 2025 yıl sonu itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görme engelli memur sayısı, 13 bin 385'e ulaştı. Bu rakam, kamuda istihdam edilen toplam engelli memur sayısının yüzde 16,2'sini oluşturuyor. Şubat ayında 1.573 engelli vatandaşın daha kamu kurumlarına yerleştirileceği duyuruldu. Ekonomi Haberleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni kök maaş hesabı

Türkiye, yat üretiminde dünya sıralamasında üst sıralarda

İnşaat müteahhitleri, meslek odası kurmak istiyor