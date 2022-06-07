Kamuda 3600 ek gösterge gelinen son nokta

Gözler, kamu çalışanlarını kapsayan 3600 ek göstergedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla düzenlemeye son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek göstergede detaylar netleşti. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlıkçılara özlük hakları müjdesi geldi.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır da Ensonhaber'e gelinen son aşamayı her açıdan değerlendirdi.

3600 ek göstergenin detayları

Mert Nayır, uzun zaman aradan sonra 3600 ek göstergede sona gelindiğini, bu gösterge düzenlemesinin Meclis'de küçük düzenlemelerle son halinin alacağını belirtti ve şu bilgileri verdi:

Ek gösterge 5 milyon 300 kişiyi ilgilendiriyor.

Üç farklı madde üzerinde durulurken hepsini kapsayıcı dördüncü bir madde kabul gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dokunuş yaparak kapsamı geliştirdi.

Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm meslek gruplarındaki herkes 3600 ek göstergeye yükseltilecek.



Ek gösterge 15 Ocak 2023'te uygulamaya geçecek.

Ek göstergelerin aktif memurların maaşlarına etkisi katlanarak artacak. Ancak maaş artışı 100 lira ile sınırlı kalacak.

30 yıl çalışan 3000 göstergedeki bir öğretmenin emekli maaşı 1.380 lira artacak.

30 yıl çalışan bir öğretmen ekmekli ikramiyesinde 180 bin lira alacakken 47 bin lira artışla toplam 227 bin lira emekli ikramiyesi alacak.

3600 ek göstergede diğer detaylar

Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacak.

Memuriyete 2008 öncesinde başlamış olup kanun çıktıktan sonra emekli olan söz konusu memurların emekli ikramiyeleri artacak.

Sağlıkçıların özlük hakları ile ilgili değerlendirme

Nayır, 3600 ek göstergede hemşireleri kapsadığını, doktorlar dahil diğer sağlıkçıların beklentilerinin de özlük hakları ile sağlanacağını aktararak "Koronavirüs salgınının kahramanları sağlık çalışanlarını görevleri başında tutabilmek için özlük haklarının iyileştirilmesi gerekiyor." dedi.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları bu hafta komisyonda

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktarımıyla, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılmasıı bekleniyor. "Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel." diyen Koca, doktorların ve diğer sağlık personelinin sabit ek ödemelerin merkezi yönetim bütçesine alınacağını belirtti. Verilen bilgeye göre, bütçeden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılacak ve aile hekimlerinin temel ücretleri de yükseltilecek.