Çin'in döviz rezervleri geriledi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mart 2026 dönemine ilişkin döviz rezervi verilerini aktardı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, mart sonunda önceki aya göre 85,7 milyar dolar azalarak 3 trilyon 342 milyar dolara geriledi.

REZERVLER YÜZDE 2,5 DÜŞTÜ

Rezervlerin değeri, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 düşüş kaydetti.

Yapılan açıklamada martta ABD doları endeksinin yükseldiği hatırlatılarak; buna karşın küresel finansal varlık fiyatlarının düştüğü belirtildi.

Ayrıca döviz rezervlerindeki azalmanın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına vurgu yapıldı.