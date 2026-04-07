Çin'in döviz rezervleri geriledi

Dünyanın ekonomi devlerinden Çin'in rezervleri küresel dengeler açısından ilgi ile takip ediliyor. Bu aşamada Çin'in döviz rezervi varlıklarının martta 3 trilyon 342 milyar dolara gerilediği açıklandı.
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mart 2026 dönemine ilişkin döviz rezervi verilerini aktardı.
Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, mart sonunda önceki aya göre 85,7 milyar dolar azalarak 3 trilyon 342 milyar dolara geriledi.
REZERVLER YÜZDE 2,5 DÜŞTÜ
Rezervlerin değeri, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 düşüş kaydetti.
Yapılan açıklamada martta ABD doları endeksinin yükseldiği hatırlatılarak; buna karşın küresel finansal varlık fiyatlarının düştüğü belirtildi.
Ayrıca döviz rezervlerindeki azalmanın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına vurgu yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)