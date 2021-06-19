Kapadokya'nın yapısını bozanlara 200 bin liraya kadar ceza

Kapadokya'nın yapısını bozanlara 200 bin liraya kadar ceza

Turizm merkezi Kapadokya'da bölgenin yapısını bozan veya Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu ihlal edenlere 500 lira ile 200 bin lira arasında değişen miktarlarda ceza uygulanacak.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Kapadokya'nın doğal yapısının korunması amacı ile önemli bir adım atıldı. Göreme, Peri Bacaları ile dünyanın ilgisini çeken Kapadokya'nın doğal yapısını bozan ya da doğa ile ilgili suçları işleyenlere büyük para cezaları getirildi.

DERME-ÇATMA, İZİNSİZ YAPILARI ÖNLEYECEK KANUN ÇIKTI

Daha önce gördüğümüzde rahatsızlık duyulan, derme-çatma ve izinsiz yapılan inşaatlar, kaçak kazılar, doğal malzemeye uyumsuz ekler gibi manzaraların görüntüsü artık yaşanmayacak.

YASAYI ÇİĞNEYENE AĞIR PARA CEZALARI GETİRİLDİ

Turizm merkezi Kapadokya'da bölgenin yapısını bozan veya Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu ihlal edenlere 500 lira ile 200 bin lira arasında değişen miktarlarda ceza uygulanacak.





KAPADOKYA'YA ÖZEL KARAR YAYINLANDI

Kapadokya Alan Başkanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan "Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmeliği" ile bölgede ceza uygulanacak fiiller ile ceza miktarları belirlendi.

YAPAYI BOZANLARA: 500 LİRA İLE 200 BİN LİRA ARASINDA CEZA

Yönetmeliğe göre, Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı fiiller için 50 bin ile 200 bin lira ceza ödenecek.

TEDBİRLERE AYKIRI FİİLLER İÇİN CEZA: 500 LİRA İLE 5 BİN LİRA ARASINDA

Aynı hükme göre alanın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırı fiiller için ise 500 lira ile 5 bin lira arasında idari para cezası verilecek.​​​​​​​

ORMAN, ÇEVRE, KARA AVCILIĞI VE SU ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI İKİ MİSLİ ARTIRILDI

Orman, Çevre, Kara Avcılığı ve Su Ürünleri kanunlarında yasaklanan fiillerin Kapadokya alanı sınırları içerisinde işlenmesi halinde bu kanunlarda tanımlanmış idari para cezaları iki misli artırılacak. Bir fiil ile birden fazla aykırılığın işlenmesi halinde bu aykırılıklara ilişkin en ağır idari para cezası uygulanacak.